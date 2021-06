C’è una categoria che è stata costantemente sottovalutata a proposito del bonus 1600 euro, come del resto è emerso attraverso un nostro recente articolo per coloro che si chiedono “quando arriva il pagamento“. Nello specifico, ci si è concentrati spesso e volentieri su chi in passato non ha ricevuto sostegni economici e che, di conseguenza, in questo specifico frangente si ritrova nella condizione di dover inviare una nuova e specifica domanda. A differenza di chi riceverà la quota in automatico, per intenderci.

In arrivo la procedura sul bonus 1600 euro per nuovi richiedenti secondo INPS

Cosa dice INPS a tutti coloro che stanno aspettando da tempo la procedura sul bonus 1600 euro, in riferimento ai nuovi richiedenti? Dopo una lunga attesa, finalmente ho trovato sui social una risposta ufficiale sotto questo punto di vista, con la quale abbiamo ricevuto anche la conferma sul fatto che gli utenti destinati a ricevere il pagamento in automatico, potranno esultare una volta per tutte a partire dall’inizio della prossima settimana:

“Buongiorno, i pagamenti del bonus 1600 automatici dovrebbero arrivare all’inizio della prossima settimana, mentre la procedura per i nuovi richiedenti sarà disponibile verso la fine della prossima settimana“.

Insomma, dopo tanta incertezza ed in seguito ad alcune risposte evasive, finalmente va a delinearsi la situazione per tutti coloro che devono ricevere il bonus 1600 euro, senza aver inviato ulteriori richieste in passato. Inutile dire che, quando vengono fornite scadenze con tanto di repliche ufficiali, ci possano essere imprevisti in grado di rallentare il tutto. Allo stesso tempo, INPS raramente si è sbilanciata senza avere notizie concrete tra le mani.

Dunque, se vi state chiedendo quando arriva il pagamento con il bonus 1600 euro, senza aver mai inviato una domanda fino ad oggi, dovremmo avere una tempistica quantomeno per lo step iniziale arrivati a questo punto.