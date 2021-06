Bufera su Quarto Grado dopo la puntata di ieri sera in cui si è tornati a parlare del caso di Denise Pipitone. Ormai non si parla d’altro in tv e se qualcuno si limita a studiare gli atti e metterli e rimetterli insieme, altri ancora indispongono i diretti interessati. Nei giorni scorsi il fratello di Anna Corona ha querelato Storie Italiane, almeno secondo quanto si apprende dai giornali, mentre ieri sera Piera Maggio ha detto la sua su Quarto Grado e, in particolare, le parole dette da Carmelo Abbate.

Lo scrittore e giornalista ha messo insieme gli stati d’animo di Jessica Pulizzi nel periodo in cui Denise Pipitone è scomparsa, parlando di una tredicenne in preda ad un padre bugiardo che non gli ha parlato della donna con la quale aveva una relazione, una ragazzina delusa e piena di rabbia che ha fatto una serie di ragazzate (le minacce e le ruote bucate alla Pulizzi) ma che non si sarebbe spinta fino al rapimento.

Piera Maggio già in passato aveva manifestato il suo dissenso proprio sul modo con cui Quarto Grado affronta il caso di Denise Pipitone e poi soprattutto verso Carmelo Abbate, contro il quale si era espresso anche Giacomo Frazzitta, avvocato della siciliana e di Piero Pulizzi.

Fatto sta che alla fine della puntata, Piera Maggio ha reso pubblico un messaggio invitato a Gianluigi Nuzzi, in cui si è detta stufa del modo in cui l’ospite fisso Carmelo Abbate ha parlato di lei e della sua relazione con Piero Pulizzi definendo vergognoso l’intervento del giornalista:

“Signor Nuzzi, ma a lei pare onesto il comportamento schifoso usato nei miei confronti dal suo collega Abbate nei miei confronti? E lei che lo fa parlare con tutta tranquillità. Ma come vi sentite a far denigrare una madre a cui le è stata rapita una bambina, cercando di giustificare la violenza […] Tutto questo è di uno squallore vergognoso.Non sapete nulla realmente della mia vita e mi fate passare per una donna frivola, leggera e senza sentimenti. Vergogna no?“

Ancora per lui la situazione è chiara, Anna Corona e Jessica Pulizzi sono innocenti e si continua ad insistere su di loro sbagliando. Alle polemiche lui stesso ha poi risposto su Twitter ma senza scusarsi: