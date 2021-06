Achille Lauro firma per Amazon Prime. Tra l’artista di C’Est La Vie e il colosso multimediale di Jeff Bezos è nato un accordo, un overall deal, che porterà alla produzione di film, serie TV, documentari e altri contenuti per i successivi due anni.

Achille Lauro firma per Amazon Prime e lo annuncia sui social:

“Sono lusingato di essere diventato ambassador di una delle più grandi realtà di entertainment del mondo.

Per i prossimi due anni sarò impegnato con loro nella produzione di contenuti d’intrattenimento, filmografia, serie, documentari e format streaming.

Sono onorato di aver cominciato questa collaborazione con la produzione di colonne sonore e inediti, con la partecipazione al film Anni Da Cane e con questa campagna fotografica a sostegno della ripartenza delle piccole e medie imprese italiane.

Ringrazio per la fiducia e per la grande professionalità la visionaria e creativa Nicole Morganti , Head Of Italian Originals Amazon, e Francesca Bianchini per aver lavorato alla stesura di questo importante accordo. Ringrazio tutta la famiglia Amazon Prime per l’opportunità”.

L’esperienza in Celebrity Hunted

Oltre a Mille, il singolo pubblicato insieme a Fedez e Orietta Berti, Achille Lauro è uno dei protagonisti di Celebrity Hunted, il reality show di Amazon Prime partito il 18 giugno con i primi tre episodi della seconda stagione.

Sulla presenza di Lauro De Marinis è stata montata una polemica comparsa sul sito di Dagospia, che aveva riportato presunti dissapori tra l’artista e la produzione. La notizia è stata prontamente smentita da Angelo Calculli, manager di Achille Lauro.

Il 2021 di Achille Lauro

La carriera di Achille Lauro è in continua ascesa. Dopo il successo di Rolls Royce e Me Ne Frego, rispettivamente per Sanremo 2019 e Sanremo 2020, quest’anno l’artista è arrivato all’Ariston in veste di super ospite e ha presentato 5 quadri dedicati a 5 correnti musicali particolarmente determinanti per la storia.

Dopo l’esperienza sanremese Achille Lauro ha pubblicato Lauro, il nuovo album di inediti dopo aver concluso la trilogia 1969, 1990 e 1920. Nelle sue ultime release Lauro tenta un’esplorazione attraverso più stili musicali, dal pop più radiofonico al rock melodico, con qualche occhiata al punk e senza mai perdere l’attitudine rap che ha segnato l’inizio della sua carriera.

Recentemente Achille Lauro si è pronunciato a favore del ddl Zan, il disegno di legge per il quale tanti altri artisti hanno fatto campagna di sensibilizzazione, da Mahmood a Fedez, per spingere alla sua approvazione per punire ogni atto di violenza e ogni incitamento all’odio contro la comunità LGBTQ+ e contro i disabili.