Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame oggi 18 giugno, per tutti coloro che hanno deciso di puntare su Huawei FreeBuds Pro in questo particolare momento storico vissuto dal produttore cinese. Dopo aver analizzato diversi mesi fa la questione compatibilità tra l’indossabile ed altri device, come forse ricorderete tramite il nostro articolo, stamane è venuto a galla un aggiornamento destinato a migliorare l’esperienza di utilizzo degli utenti. Cerchiamo di capire insieme di cosa si tratti.

Cosa aspettarsi dall’aggiornamento di giugno per Huawei FreeBuds Pro

In un contesto del genere, cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo aggiornamento emerso a giugno per Huawei FreeBuds Pro? Come in tanti forse sanno, di recente Huawei ha rilasciato nuovi upgrade software per FreeBuds 4 e FreeBuds 4i, importanti per migliorare le funzionalità esistenti. Nonostante siano ormai arrivati sul mercato nuovi prodotti, l’azienda non dimentica i suoi dispositivi lanciati in precedenza e i relativi aggiornamenti software che possono rivelarsi preziosi per tutti.

In relazione a questo nuovo aggiornamento, l’azienda ha dato il via al rilascio per Huawei FreeBuds Pro che ha aggiunto nuove funzioni di ottimizzazione dell’audio, con un passo in avanti generale che dovrebbe essere percepito in modo piuttosto evidente. Al contempo, sono stati annunciati anche alcuni miglioramenti per la connettività Bluetooth e altro ancora. Inutile dire che sarà possibile avere ulteriori dettagli solo al momento della piena distribuzione dell’upgrade.

Notizia confermata in questi minuti anche da Huawei Central. A quanto pare, l’aggiornamento concepito per Huawei FreeBuds Pro porta la nuova versione del firmware 1.0.0.390 e viene fornito con un pacchetto di aggiornamento di piccole dimensioni. Pari a 2,84 MB. Attualmente, questo aggiornamento è in fase di lancio in Cina e presto si espanderà per gli utenti globali