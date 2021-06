Sono ufficiali da pochi minuti le indicazioni da parte di INPS per quanto concerne la procedura della domanda relativa agli assegni familiari. Alcune linee guida per farsi trovare preparati su un argomento che per forza di cose coinvolge tanti italiani in questo particolare momento storico. Cerchiamo dunque di approfondire la questione, partendo dal presupposto che ci saranno altri capitoli nelle prossime settimane, oltre al fatto che INPS, come osservato nella giornata di ieri, da un po’ di tempo a questa parte sia impegnata su altre agevolazioni.

Conosciamo le indicazioni INPS su assegni familiari e relativa domanda

Passando dalla teoria alla pratica, possiamo concentrarci sul post pubblicato da INPS poco fa su Facebook a proposito delle indicazioni che potrebbero fare la differenza per tutti coloro che vogliono approcciare il tema degli assegni familiari. Soprattutto in relazione alla corretta procedura da seguire per l’invio della domanda. Mi riferisco in modo particolare ai lavoratori dipendenti del settore privato, visto che da giorni erano attese notizie ufficiali e concrete in questo specifico contesto.

Le notizie focalizzate sugli assegni familiari di oggi 18 giugno hanno valore nel periodo compreso dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022. INPS Il calcolo includerà le nuove maggiorazioni per i nuclei con figli. La questione, in ogni caso, è ancora molto articolata e consiglio a tutti i nostri lettori di consultare l’apposito messaggio che è stato pubblicato da INPS in queste ore. In questo modo, infatti, vi farete una prima idea sulle disposizioni ce dovremo tenere a mente in questo particolare frangente.

Nulla di definitivo questo venerdì sugli assegni familiari, se pensiamo al fatto che le modalità verranno dettagliate in una circolare che, a detta di INPS, sarà pubblicata nei prossimi giorni. Probabile che una svolta significativa sotto questo punto di vista si possa avere entro una settimana.