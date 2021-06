Witch’s Spell degli AC/DC suona forte, come tutti i singoli e tutti gli album della band australiana. I loro fan devono ancora riprendersi dalla pubblicazione di Power Up, il primo disco di inediti a 6 anni di distanza dopo Rock Or Bust (2014). Oggi arriva in radio il nuovo singolo, con lo stesso rock vigoroso di sempre.

C’è da dire che la voce di Brian Johnson, le chitarre di Angus Young e la batteria di Phil Rudd sono ancora una garanzia di ritmo. Ci ha visto lungo Mike Fraser, il fonico, che nel parlare di Power Up ha ribadito ciò che ben sappiamo della band australiana: i loro suoni restano sempre gli stessi, così come la strumentazione e la filosofia. Per gli AC/DC è sempre “buona la prima” dal momento che la loro missione è pubblicare dischi fatti di spontaneità, senza troppi artefatti.

Per questo Witch’s Spell degli AC/DC suona come una bomba degli anni ’70. Riff, distorsione e rock sostenuto. Nel testo si delineano i temi che a più riprese sono stati al centro delle produzioni della band australiana, dall’esoterismo al mistero – Highway To Hell, Hell’s Bells – con un riferimento all’incantesimo e alle pozioni magiche.

Power Up è interamente dedicato a Malcolm Young, storico chitarrista scomparso nel 2017. Si vociferava, a tal proposito, che nel disco sarebbero stati presenti i riff registrati da Malcolm prima di morire, ma Angus aveva smentito in un’intervista. Di Malcolm, piuttosto, sono presenti lo spirito e le idee, ma niente di fisico.

“Nemmeno lui avrebbe voluto”, aveva riferito Angus Young a RockFM, specificando che il compianto fratello aveva comunque partecipato alle prime fasi del progetto, con note e appunti sparsi qua e là. Witch’s Spell degli AC/DC è disponibile da oggi, venerdì 18 giugno, in rotazione radiofonica ed è incluso nel diciassettesimo disco Power Up.

Let me tell you your fortune

It could be sinister or maybe not

Like a leopard,

can’t change its own spots

Ride a moon beam

Sail the starlight

A blaze in the night sky

See the witch’s flight

Caught in a witch’s spell

Got a tale to tell

Caught in a witch’s spell

Got a tale to tell

Caught in a witch’s spell

Good time maker who likes it hot

Like a card playin’ shark,

who takes the whole lot

And that’s a lot

Ride a moonbeam

Sail the starlight

A blaze in the night sky

See the witch’s flight

Caught in a witch’s spell

Got a tale to tell

Caught in a witch’s spell

Got a tale to tell

Caught in a witch’s spell

It’s all coming to ya

It’s all coming through ya

I get bathed in a light

The spell’s just right

Caught in a witch’s spell

Got a tale to tell

Caught in a witch’s spell

Got a tale to tell

Caught in a witch’s spell

Crystal balls and an almanac

She gonna take you to hell and back

I’ve got potions, snake oil style

Good luck charms and a witch’s spell