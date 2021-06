Ci sono riscontri interessanti, oggi 18 giugno, per tutti coloro che intendono provare lo sfondo di iOS 15, se pensiamo al fatto che con tre mesi di anticipo rispetto all’uscita del tanto discusso aggiornamento di Apple, tutti possono provare quest’oggi un antipasto grafico del nuovo sistema operativo. Dunque, dopo aver provato ad analizzare il potenziale calendario della mela morsicata attraverso un articolo specifico, coi vari step della stagione estiva che ci porteranno poi all’esordio dell’upgrade a settembre.

Come provare lo sfondo di iOS 15 prima dell’uscita

La prima apparizione del suddetto aggiornamento, come da tradizione in casa Apple, si avrà non a caso a margine della presentazione dei nuovi iPhone 13. Dunque, cerchiamo di capire cosa si possa fare. Passando a questioni più pratiche, infatti, grazie al lavoro portato avanti da alcuni sviluppatori è possibile già questo venerdì testare sul proprio dispositivo lo sfondo di iOS 15. Si tratta nello specifico di immagini di forma quadrata che hanno una risoluzione pari a 3.162 x 3.162 pixel.

Come qualcuno avrà intuito, tanto basta per essere visualizzate in alta definizione sia sui vari iPhone dichiarati compatibili con il pacchetto software durante la sua presentazione ufficiale, sia a bordo degli iPad. In ogni caso, esiste da qualche giorno sia il link per installare lo sfondo iOS 15 in versione chiara, sia naturalmente anche quello per scaricare lo sfondo iOS 15 in versione scura. In attesa che lo sviluppo della beta dell’aggiornamento faccia ulteriori passi in avanti, si tratta di indicazioni molto interessanti per tutti.

Avete già scaricato lo sfondo di iOS 15 sul vostro iPhone o iPad? Fateci sapere cosa ne pensate, riportando la vostra esperienza tramite un commento a fine articolo, in attesa che ulteriori contributi siano messi a disposizione del pubblico. Del resto, per l’aggiornamento definitivo dovremo aspettare ancora un po’.