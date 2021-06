Era divertente, gentile e simpatico, Paolo Armando lo ricorderemo così, dietro ai fornelli di Masterchef 4, pronto a sudare per preparare i suoi piatti senza mai arrendersi nemmeno davanti agli ingredienti più ostici. Lo ricorderemo sì, perché Paolo Armando è morto a soli 49 anni per un infarto che, a quanto pare, lo ha stroncato senza lasciargli spazio e modo di dire addio all’amata moglie Paola e ai suoi figli.

Informatico dipendente della Provincia di Cuneo dal 2003, Paolo Armando aveva portato nel cooking show di Sky sei anni fa la sua passione per il catechismo (raccontando divertenti aneddoti) e anche quella per la cucina tanto da accaparrarsi il soprannome di “tigre”. La notizia si è diffusa proprio oggi nel pomeriggio ma non conosciamo ancora i dettagli di questa morte improvvisa che ha straziato il cuore dei fan del programma.

Con grande dolore salutiamo Paolo Armando, aspirante chef della quarta edizione di MasterChef Italia. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari. Ciao Tigre 🧡 — MasterChef Italia (@MasterChef_it) June 18, 2021

L’unico a dire la sua al momento sulla morte del 49enne è il presidente della Provincia Federico Borgna che parla di una “grave perdita” e poi spiega: “Tutta la comunità provinciale aveva imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le grandi doti umane e professionali. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di così grande dolore”. Numerosi i commenti di cordoglio pubblicati sui social non solo da parte dei fan ma anche di alcuni dei volti noti del programma e dei suoi stessi compagni.

All’epoca Paolo Armando arrivò quarto, ad un passo dal podio e alle spalle di Amelia Falco, Nicolò Prati e il vincitore Stefano Callegaro. Proprio Amelia sui social ha dedicato una storia su Instagram al suo compagno di avventura definendosi incredula.