L’Amazon Prime Day 2021 del 21 e 22 giugno è arrivato al clou, come dimostrano anche le 3 offerte imperdibili del giorno (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo). Non avete ancora un conto N26, ma stavate pensando di aprirlo? Sappiate che, fino al 31 luglio, potreste ricevere in regalo fino a 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime in forma del tutto gratuita.

La promozione è valida attivando il piano N26 Standard o N26 Business Standard: si riceverà un rimborso mensile per il proprio abbonamento ad Amazon Prime, fino a 6 mesi. Chi deciderà di attivare un piano tra N26 Smart, You e Metal (o le rispettive versioni Business), riceverà un rimborso, sempre sotto forma di buono da riscattare tramite N26, fino a 12 mesi. Ricevere il rimborso è cosa assai semplice: sia che siate o che non siate già clienti Amazon Prime, per far partire la promozione gratuita bisognerà aggiungere la carta del proprio conto N26 all’account Amazon come metodo di pagamento predefinito, per un periodo di 6 o 12 mesi, a seconda del tipo di conto che avete deciso di aprire. Il primo canone verrà detratto su N26 entro il 31 agosto, con pagamento mensile o annuale. In quest’ultimo caso, vi sarà rimborsato ogni mese la relativa quota (3 euro), per il periodo di validità della promozione (6 o 12 mesi). L’importo vi sarà accredito entro il 10 del mese seguente al pagamento.

La chiusura del conto N26 farà, naturalmente, decadere il privilegio. Aprire un conto N26 è molto semplice: basterà collegarsi a questa pagina e seguire le poche istruzioni richieste (fate attenzione a leggere tutte le condizioni di contratto per evitare di sottoscrivere proposte che potrebbero non fare al vostro caso). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.