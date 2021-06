Esce oggi Mi Fai Impazzire di Blanco e Sfera Ebbasta, il nuovo singolo che unisce due artisti molto diversi tra loro, tra sfumature rap e cantautorali.

Da un lato c’è uno dei rapper più iconici del nostro Paese, dall’altro uno dei cantautori più apprezzati del momento, tra le ultime leve della musica italiana.

Il successo di Blanco si deve solo a qualche mese fa: giovanissimo, Blanco sembra essere colui che metterà sempre tutti d’accorso e in pochissimi mesi è arrivato al grande pubblico grazie ai singoli Notti In Bianco (certificato disco di platino) e La Canzone Nostra a fianco di Mace e Salmo (certificato triplo platino).

Per Blanco è giunto adesso il momento di un’altra collaborazione importante. Al suo fianco stavolta c’è il trapper Safera Ebbasta per un brano dal successo estivo assicurato. In poche ore, Mi Fai Impazzire di Blanco e Sfera Ebbasta ha collezionato consensi.

Alla produzione energica e uptempo c’è Michelangelo con Greg Willen: le voci di Sfera Ebbasta e Blanco si alternano su synth anni ’80 e chitarre distorte.

Testo Mi Fai Impazzire di Blanco e Sfera Ebbasta

Come si fa? Come si fa?

Senza un rumore, eh, giri la stanza, ah

Come si fa? Come si fa?

Sola col tanga, te lo strapperei via

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

Ho i tuoi baci sul collo, sono come ferite

Tu mi sai fare male, sì, tu mi fai impazzire

Ma se non ci sei attorno, qua mi va tutto storto

E a lui lo vorrei morto e invece ancora ti scrive

Queste strade si son prese la mia parte migliore

È colpa loro se non mi fido più delle persone

E non esistе un dottore per i tagli sul cuore

Colmo il vuoto con dеi tagli di diverso colore



Non so come si fa, come si fa

Senza un rumore, giri la stanza

Come si fa? Come si fa?

Sola col tanga, te lo strapperei via

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

Anche se mi fai male, senza non ci so stare

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

Se ti incazzi di nuovo dopo una ramanzina

Noi che abbiamo litigato tutta la mattina

Solo perché nel pomeriggio esco co’ un’amica

E mi spari mille colpi come una raffica

Ancora, basta, è una tortura

Ti appoggi sulla porta zitta e seminuda

Giochi a un gioco sporco

Come si fa? Come si fa?

Senza un rumore, eh, giri la stanza, ah

Come si fa? Come si fa?

Sola col tanga, te lo strapperei via



E mi fai impazzire, mi fai impazzire

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

Anche se mi fai male, senza non ci so stare

E mi fai impazzire, mi fai impazzire