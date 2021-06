L’energia e la teatralità di Mario Incudine ha conquistato anche chi lo ha visto live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Durante l’intervista in diretta a WE HAVE A DREAM, gli avevo detto che se fosse riuscito a salire dalla Sicilia lo avrei ospitato con entusiasmo nel mio programma live. Mario è riuscito a far combinare alcuni impegni proprio a Bologna, fra cui uno con Biagio Antonacci, con cui ha registrato quel piccolo capolavoro che è “Mio Fratello”. Biagio gli ha anche prestato la fisarmonica che ha suonato il fido Antonio Vasta per accompagnare Mario.

Incudine ha cantato sue canzoni, fatto un omaggio a Domenico Modugno (con la struggente “U Pisci Spada”), a Franco Battiato (interpretando “Stranizza D’Amuri”) e Fabrizio De André (con una versione in siciliano di “Bocca di Rosa”), recitato un monologo, il tutto con una costante energia che lascia davvero perplessi. Crede in quello che fa e si vede chiaramente.

Mario è una ulteriore conferma di quello che sostengo da un po’ di anni: è il sud oggi, e la Sicilia in particolare, il propulsore trainante della nuova musica italiana.

Goditi in questo video i suoi racconti, la recitazione e le canzoni che ha proposto. E… se ti capita di sapere che fa un concerto o una rappresentazione teatrale (magari “Mimì” dove racconta Modugno), vallo a vedere.

