Grand Army è stata cancellata da Netflix e non tornerà con una seconda stagione: nonostante la discreta accoglienza ricevuta dalla serie, lo streamer ha cancellato questo dramma adolescenziale, decidendo di non rinnovarlo.

Vagamente ispirata all’opera teatrale di Katie Cappiello del 2013 Slut: The Play, Grand Army è stata cancellata da Netflix dopo una sola stagione composta da nove episodi, usciti lo scorso ottobre sulla piattaforma. La serie creata dalla stessa Cappiello ha raccontato le storie di cinque studenti della più grande scuola superiore pubblica di Brooklyn, alle prese con l’ambizione, la voglia di vivere, le difficoltà, le discriminazioni, le violenze, le ansie per il futuro.

Grand Army è stata cancellata da Netflix nonostante avesse attirato buone recensioni, soprattutto per le interpretazioni del suo giovanissimo cast guidato da Odessa A’zion, Odley Jean, Amir Bageria, Maliq Johnson, Amalia Yoo, Alphonso Romero Jones II, Brittany Adebumola e Crystal Sha’re Nelson.

Evidentemente non sono bastate le buone opinioni: Grand Army è stata cancellata da Netflix sulla base di valutazioni che hanno a che fare con le visualizzazioni ottenute sulla piattaforma. Come sempre i dati non vengono resi noti, se non in forma aggregata durante le presentazioni dei piani trimestrali agli investitori, dunque non è chiaro in che numeri sia quantificato il flop di Grand Army, che pure aveva debuttato con la speranza di diventare la Euphoria di Netflix.

Probabilmente Grand Army è stata cancellata da Netflix perché, nonostante fosse una spanna sopra altri format adolescenziali della piattaforma – da Elite a Outer Banks, arrivate rispettivamente alla quarta e alla seconda stagione – non è riuscita a conquistare una platea tanto ampia quanto quella di prodotti molto meno costosi e più popolari.

Grand Army è stata cancellata da Netflix al termine di una stagione che, complici i tagli di bilancio causati dalla pandemia, ha visto lo streamer archiviare molte altre produzioni come Jupiter’s Legacy, The Last Kingdom, Gli Irregolari di Baker Street, The Duchess e Special.