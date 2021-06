Ci si è mossi repentinamente per il download di Harmony OS su Huawei P30. In questo venerdì 18 giugno possiamo dare la notizia (in parte inaspettata) del via alla distribuzione del nuovo sistema operativo proprietario sugli ex top di gamma in beta. Naturalmente stiamo parlando di un lancio limitato ad una particolare area geografica ma che non conferisce meno importanza allo sforzo degli sviluppatori.

La scorsa settimana, proprio sulle pagine di OM, era già stata data notizia del reclutamento per la closed beta di Harmony OS avviato in Cina. I possessori di Huawei P30 e P30 Pro avevano potuto esprimere la loro volontà a testare la nuova soluzione software, fornendo la loro adesione al progetto. Ebbene, a distanza di pochi giorni, proprio gli iscritti hanno appena ricevuto la notifica via OTA che li avverte della disponibilità del firmware in questo momento.

Non c’è da stupirsi dell’avvio del download di Harmony OS su Huawei P30 in Cina. Come da tradizione, si sta procedendo prima dalla madre patria del produttore cinese per poi varcarne i confini verso orizzonti globali. Per la cronaca, i dispositivi interessati dal potenziale cambio del sistema operativo sono i seguenti: i modelli P30 ELE-AL00/ELE-TL00 e quelli P30 Pro nelle varianti VOG-AL00/VOG-AL10/VOG-TL00.

Dopo questo primo passo appena compiuto, ci sono ottime prospettive per il via della beta di Harmony OS su Huawei P30 (magari inizialmente solo closed) anche oltre i confini cinesi. In precedenti approfondimenti, è venuto a galla come già il mese di luglio potrebbe essere significativo da questo punto di vista con la soluzione software pronta ad approdare anche in Europa e dunque in Italia per la sua fase di test. Molto dipenderà dalla sperimentazione appena partita: se tutto filerà liscio, i tempi per un rilascio rapido anche dalle nostre parti non potranno che essere abbastanza celeri. Il produttore ha come primo obiettivo quello di diffondere la sua soluzione nel più breve tempo possibile e al più ampio pubblico.