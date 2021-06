I concorrenti di Celebrity Hunted 2 sono pronti a darsi battaglia e fuggire in giro per l’Italia. Dopo il successo della prima edizione, in questo secondo ciclo di episodi vedremo nuovi personaggi televisivi e non. Sette celebrità cercano di scappare da un gruppo di investigatori ed esperti di intelligence per 14 giorni.

La fuga inizia da Venezia e attraversa tutta la nazione. Chiunque arrivi alla fine senza farsi beccare vincerà 100.000 euro da devolvere in beneficienza.

La scorsa stagione ha premiato due coppie: Claudio Santamaria e sua moglie Francesca Barra, e Fedez con Luis Sal. Chi vincerà stavolta?

Ecco i concorrenti di Celebrity Hunted 2: l’attrice e showgirl spagnola Vanessa Incontrada (Zelig, Non Dirlo al Mio Capo); l’attore italiano Stefano Accorsi (Romanzo Criminale, Un viaggio chiamato amore) e la conduttrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta sono in fuga in solitaria; poi ci sono due coppie che gareggiano insieme: la cantante Elodie con la rapper M¥ss Keta, e la popstar Achille Lauro con il produttore discografico Boss Doms.

Anche questa stagione offrirà agli spettatori una nuova emozionante avventura intrisa di coinvolgenti momenti di suspense e con una sana dose di leggerezza. Alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari daranno loro la faccia. Ai concorrenti verranno dati pochi mezzi a disposizione per cavarsela tra cui una carta di credito tracciabile e un telefonino.

Gli esperti cacciatori potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità, come ad esempio tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la “caccia”.

I primi tre episodi di Celebrity Hunted 2 sono disponibili da oggi su Prime Video; i restanti tre, compreso il gran finale, verranno pubblicati sulla piattaforma di Amazon il 25 giugno.