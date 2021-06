Il debutto in prima visione assoluta di Atlantic Crossing su Rai3 rappresenta una delle poche novità del palinsesto ormai alle porte dell’estate. La miniserie norvegese in tre parti è basata sulla vera storia della principessa ereditaria norvegese Märtha, che ha messo a rischio la sua reputazione e il proprio matrimonio con il principe Olav per salvare il suo Paese dalla Seconda Guerra Mondiale, usando l’arma della diplomazia, sensibilizzando i politici e soprattutto facendo leva sull’opinione pubblica.

Atlantic Crossing su Rai3, al via il 18 giugno, presenta una storia che in uno scenario storico e politico ben definito innesta un royal drama ben scritto ed interpretato, fornendo una prospettiva unica e particolare sui tragici eventi della Seconda Guerra, visti dalla principessa ereditaria della “neutrale” Norvegia.

Atlantic Crossing su Rai3 andrà in onda in tre prime serate, alle 21.20, venerdì 18, venerdì 25 e sabato 26 giugno. Questa la sinossi della serie, che è stata trasmessa anche negli Stati Uniti su PBS.

1940: la Norvegia, nonostante abbia dichiarato la propria neutralità, viene invasa e occupata dalla Germania nazista. La famiglia reale norvegese cerca rifugio all’estero: Re Haakon VII e suo figlio, il principe ereditario Olav, fuggono a Londra mentre la principessa ereditaria Märtha ed i suoi tre figli vengono accolti come rifugiati politici negli Stati Uniti, alla Casa Bianca, grazie al presidente Franklin Delano Roosevelt.



Atlantic Crossing su Rai3 fornisce anche un punto di vista specifico sulla relazione instaurata a Washington dalla principessa Märtha con il presidente Franklin D. Roosevelt, un rapporto di stima reciproca che negli anni si trasformerà in un profondo affetto. Nello sforzo di convincere il Presidente ad aiutarla a salvare il suo paese e l’Europa intera dal dominio dei nazisti, la principessa incontrerà non poche difficoltà, visto che inizialmente Roosevelt non vuole deludere i suoi elettori, fortemente contrari all’ingresso degli USA nel conflitto. A quel punto la discrezione e la diplomazia della principessa lasciano spazio ad una volontà ferrea di influenzare l’opinione pubblica. Sbirciando anche dentro le mura della Casa Bianca, sul matrimonio non convenzionale e molto chiacchierato di Franklin ed Eleonor, la serie indaga anche sul ruolo effettivo della principessa ereditaria Märtha nella guerra e sulla sua eventuale influenza sulle scelte di Roosvelt. In particolare, il suo ruolo nella promulgazione del famoso Lend-Lease Act di Roosevelt, approvato dal Congresso nel marzo 1941 per rifornire di armi la Gran Bretagna contro i nazisti.

Atlantic Crossing su Rai3 vanta un cast composto dal due volte candidato agli Emmy Kyle MacLachlan (protagonista di Twin Peaks) nel ruolo del presidente americano Franklin Delano Roosevelt e la carismatica Sofia Helin (The Bridge) nel ruolo della Principessa Martha di Norvegia.