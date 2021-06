WandaVision 2 su Disney+ non ci sarà: la miniserie è nata come tale e non avrà una continuazione. Lo aveva confermato già Elizabeth Olsen durante un panel Actors on Actors, e lo ha ribadito anche il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, aggiungendo, però, qualcos’altro.

Durante l’evento virtuale Paley Dialogue, un membro del pubblico gli ha chiesto se la storia di WandaVision potrà proseguire in altra maniera, dato che c’è ancora molto da raccontare e il finale ha lasciato la porta aperta a un’eventuale seguito.

“Sì a un’evoluzione della trama; probabilmente e inevitabilmente in molte diverse capacità”, ha risposto Feige, ribadendo ciò che già sappiamo: Elizabeth Olsen sarà co-protagonista insieme a Benedict Cumberbatch in in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, film dei Marvel Studios in uscita il prossimo anno. “Questo è il primo posto in cui quella storia continuerà, ma ce ne saranno altri posti”, ha scherzato Feige.

WandaVision 2 su Disney+ non potrebbe esserci a causa della natura della serie. Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Wanda si crea una realtà alternativa in cui vive felice con Visione. Il pubblico inizialmente non sa cosa sta accadendo, e ogni episodio fornisce, di volta in volta, degli indizi per costruire un puzzle complicato, risolto solo nel finale di serie. Ricreare quell’originalità, fatta di omaggi a sitcom e lo stile unico della commedia, sarebbe impossibile.

Ovviamente la storia di WandaVision deve continuare in altri modi, come suggerisce Kevin Feige. Nell’ultimo episodio è chiaro che Wanda inizierà una ricerca disperata per trovare i suoi due figli Billy e Tommy, destinati a diventare membri dei Giovani Vendicatori nell’Universo Marvel. Inoltre c’è ancora la questione di Visione Bianca in sospeso, che secondo alcuni potremo rivedere nelle serie di prossima uscita, Armor Wars e Ironheart a cui la Marvel sta lavorando.

Quindi, no WandaVision 2 su Disney+ non ci sarà, ma la storia proseguirà altrove. Sia sul piccolo che sul grande schermo.