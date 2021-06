Le Honor Earbuds 2 SE adesso sono ufficiali: presentate insieme alla serie degli Honor 50, le nuove cuffie true wireless del produttore cinese appaiono ergonomiche, leggere e molte comode da indossare (pesano appena 5.5 gr. per auricolare). Le cuffie godono della funzione di riduzione del rumore attiva, da cui è possibile scivolare per riprendere contatto con il mondo esterno tramite una pressione prolungata, che consentirà di passare alla modalità trasparente senza togliere le cuffie (una cosa all’apparenza futile, ma che, invece, si rivelerà molto utile per i futuri proprietari).

Le Honor Earbuds 2 includono la tecnologia Bluetooth 5.2, i codec AAC, i driver dinamici da 10mm, la bassa latenza per i giochi, il rilevamento usura ed i comandi touch. Non mancano la resistenza agli schizzi (IPX4), il connettore USB Type-C ed una batteria da 55mAh per auricolare (fino a 10 ore di riproduzione) e da 410mAh per la custodia di ricarica (fino a 32 ore di riproduzione senza ANC). Tra le altre caratteristiche delle cuffie ritroviamo l’intelligenza artificiale, in grado di distinguere la voce umana dal rumore dell’ambiente circostante, così da migliorare l’audio durante le chiamate telefoniche. Una ricarica di 10 minuti sarà sufficiente per una riproduzione musicale di 4 ore. Le dimensioni ammontano a 37,5 x 23,9 x 21mm (per auricolare), di 45,5×61,2×25,35mm (per l’astuccio di ricarica, che ha un peso di 41 gr. senza auricolari).

Le Honor Earbuds 2 SE possono essere ordinate nelle colorazioni Midnight Black e Ice White, al prezzo di 469 Yuan, pari a circa 61 euro al cambio attuale (disponibili in Cina dal 25 giugno). Non sappiamo quando debutteranno sul mercato internazionale, né tanto meno a quale cifra (non dovrebbe salire di chissà quanto rispetto al cartellino locale). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.