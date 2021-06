Non si arresta lo sviluppo per il Samsung Galaxy S21. In mattinata vi abbiamo riportato un resoconto relativo al fatto che, in questi giorni, il produttore coreano stia distribuendo un aggiornamento relativo alla rallentamenti della fotocamera. Si tratta a conti fatti della seconda patch di giungo, ma secondo le informazioni appena raccolte, a breve dovremmo toccare con mano addirittura il terzo firmware. Proviamo a fare il punto della situazione, con alcuni dettagli raccolti proprio in questi minuti.

Le prime indicazioni sul terzo aggiornamento di giugno per il Samsung Galaxy S21

Secondo le prime informazioni raccolte questo giovedì, stiamo assistendo al rilascio dell’ultima versione disponibile oggi in mercati come Corea del Sud, Germania e Thailandia. Ci si concentra nello specifico sul nuovo firmware G99xxXXU3AUF6. Secondo i dettagli raccolti fino a questo momento, l’upgrade include correzioni per il ritardo della fotocamera, oltre al fatto che apporta anche miglioramenti alla funzione degli effetti di videochiamata. Stando almeno alle prime informazioni condivise anche da SamMobile.

Il dettaglio più importante, però, si concentra sul fatto che a detta del colosso asiatico, il nuovo aggiornamento software per il Samsung Galaxy S21 dovrebbe risolvere anche i problemi di surriscaldamento del dispositivo. In questa direzione, quantomeno, stiamo andando con le indicazioni che ci arrivano dal registro delle modifiche per la versione coreana della serie. Tradotto, ciò vuol dire che qualora abbiate riscontrato problemi di surriscaldamento sul vostro dispositivo, è altamente probabile che l’upgrade arrivi anche qui da noi.

Ricapitolando, ancora non abbiamo la certezza assoluta sul rilascio di questo nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S21 in Italia, ma oggi 17 giugno sono trapelati quantomeno alcuni spunti che potrebbero fare la differenza per tanti utenti. Staremo a vedere come andranno le cose nei prossimi giorni. Che idea vi siete fatti in merito?