Simon Cowell manager dei Maneskin? Perché se ne parla così tanto oggi? Non c’è nulla di certo al momento, al di là dell’addio dei Maneskin alla manager precedente, Marta Donà.

Le strade si sono separate e il gruppo di Damiano David non farà più riferimento a LaTarma Management, che segue – tra gli altri – Francesca Michielin e Marco Mengoni.

Secondo il New York Times, nella rosa di coloro che potrebbero aggiudicarsi il management dei Maneskin c’è il papà di X Factor. Simon Cowell manager dei Maneskin potrebbe essere il personaggio influente a livello internazionale e in grado di far compiere al gruppo un ulteriore passo in avanti nella sua carriera ma nulla è ancora stato confermato in via ufficiale.

Del resto i Maneskin non hanno neanche mai ufficializzato l’addio alla manager Mara Donà: è stata lei a dare il triste annuncio sui social dicendosi dispiaciuta e spiegando che la decisione di separare le strade era voluta dal gruppo.

Per i Maneskin, il management di Simon Cowell significherebbe sicuramente l’avvio di un percorso internazionale o meglio il suo proseguimento. Dopo il trionfo all’Eurovision Song Contest, i Maneskin potrebbero infatti aspirare alla conquista dei mercati esteri puntando – tra gli altri – proprio su Paesi come il Regno Unito, su cui Cowell è molto ferrato.

Nel suo portfolio la gestione della band degli One Direction, che ha messo insieme e conosciuto a X Factor Uk. Dal talent show ai migliori palchi del mondo, Simon Cowell non sarebbe di certo nuovo alla gestione dei gruppi di successo e sarebbe sicuramente un personaggio influente per il mercato estero.

C’è da sottolineare, però, che al momento si tratta solo di una indiscrezione e che di nomi el management dei Maneskin se ne sono fatti un po’ salvo poi non arrivare a conferme ufficiali. Non resta che chiedersi a quando l’annuncio definitivo.