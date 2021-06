Fabio Rovazzi ed Eros Ramazzotti annunciano una collaborazione sulle note de La Mia Felicità, il nuovo singolo presto in radio. Non bisognerà infatti aspettare molto per ascoltare il nuovo pezzo inedito che unisce la musica di Rovazzi e quella di Eros Ramazzotti: sarà questo il feat. dell’estate?

Il nuovo brano è un pezzo inedito e arriverà in radio il prossimo venerdì. Venerdì 25 giugno è la data di uscita fissata per La Mia Felicità, una canzone che promette di portare una ventata di felicità nell’estate italiana già oberata di tormentoni estivi o presunti tali.

In un’estate che ci auguriamo possa segnare la fine dell’epoca Covid-19, sono tante le coppie inedite che ascolteremo in radio sulle note di pezzi estivi tutti da ballare. Tra le ultime ad essere svelate in ordine di tempo c’è quella composta da Fabio Rovazzi e da eros Ramazzotti. Il Re delle hit estive, che già in passato ha conquistato le spiagge d’Italia, questa volta punta sull’inaspettato e chiama Eros.

L’annuncio della collaborazione è arrivato nelle scorse ore, oggi, via social network. I due hanno condiviso alcune storie su Instagram intenti a lavorare al nuovo video, quello che accompagnerà il rilascio del brano in radio e negli store digitali.

Dal set del video ufficiale de La Mia Felicità, la cui data di uscita non è ancora stata annunciata, Rovazzi ed Eros Ramazzotti hanno sorpreso i fan dei rispettivi schieramenti comunicando di aver collaborato ad un nuovo pezzo in uscita in radio e negli store digitali su etichetta Virgin Records / Universal Music.

Non resta che aspettare venerdì 25 giugno per ascoltarlo.