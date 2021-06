Arriva in queste ore una risposta INPS molto chiara su quando arriva il pagamento per il bonus 1600 euro, in relazione a tutti coloro che dovrebbero ricevere la quota prevista dal Decreto Sostegni in automatico. Ad alcuni, infatti, spetta, senza la necessità di dover inviare ulteriori domande, avendo ricevuto il contributo in precedenza, previsto per i lavoratori stagionali. Proviamo a fare il punto della situazione, oggi 17 giugno, dopo le notizie fornite ai nostri lettori durante lo scorso fine settimana.

INPS ci dice quando arriva il pagamento con bonus 1600 euro

Come stanno le cose per tutti coloro che ancora oggi si chiedono “quando arriva il pagamento con bonus 1600 euro?”. La situazione, come accennato ad inizio articolo, va scissa tra coloro che in queste settimane hanno presentato una nuova domanda specifica e chi l’ha già fatto in passato, ottenendo altri contributi. In quest’ultimo caso, vale una replica di INPS delle ultime ore, utile per inquadrare al meglio la situazione prima che si sblocchi per tutti gli aventi diritto:

“Buongiorno, l’integrazione arriverà entro l’inizio della prossima settimana. Gli utenti che non dovessero riceverla dovrebbero contattare il contact center per capire se ci sono problematiche specifiche alla singola pratica“.

Dunque, una presa di posizione chiara ed ufficiale da parte di INPS per tutti coloro che brancolano nel buio e che, fino ad oggi, non avevano ricevuto risposte chiare alla domanda “quando arriva il pagamento per bonus 1600 euro” dedicato ai lavoratori stagionali. La stima, ovviamente, è generica e come erge dal virgolettato appena riportato non possiamo escludere “a prescindere” che ci possano essere dei ritardi.

Staremo a vedere come evolveranno le cose nel giro di quattro o cinque giorni, sperando ci sia una volta per tutte la tanto invocata svolta sul bonus 1600 euro da parte di INPS. A voi come stanno andando le cose?