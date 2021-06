Il Samsung Galaxy A20e ha ricevuto Android 11 con One UI 3.1 tramite la release A202FXXU3CUE9. Come riportato da ‘doc.samsungmobile.com‘, l’aggiornamento introduce un restyling grafico di una certa importanza, la patch di sicurezza di maggio, alcune opzioni avanzate per la schermata principale e la lockscreen ed anche altro. Android 11 sarà l’ultimo traguardo raggiunto dal Samsung Galaxy A20e. Il device, lanciato nella primavera del 2019, ha esordito con Android Pie 9, passando poi, ad aprile 2020, per Android 10 con One UI 2.0. Il suo l’ha fatto, almeno secondo il colosso di Suel.

L’aggiornamento ad Android 11 con One UI 3.1 per il Samsung Galaxy A20e non è ancora stato avvistato nel nostro Paese, ma è possibile inizi ad essere rilasciato nelle prossime ore. Il telefono, da questo momento in poi, dovrebbe ricevere aggiornamenti soltanto semestrali, limitandosi a vedere aggiornate le patch di sicurezza (cosa comunque non di poco conto, e che spesso gli utenti tendono a sottovalutare). Potete provare a verificare la disponibilità dell’upgrade in questi giorni seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamenti software > Scarica e installa‘, non avendo però chissà quale fretta di procedere (è cattiva consigliera, si sa). In alternativa, sarebbe possibile aggiornare manualmente il Samsung Galaxy A20e, consapevoli dei rischi che correreste (non coperti dalla garanzia, se ancora attiva).

Una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità, assicuratevi che il Samsung Galaxy A20e abbia la percentuale di carica residua superiore al 50% prima di far partire l’installazione, e di effettuare un backup recente dei dati, da ripristinare in qualsiasi evenienza (l’aggiornamento non li cancellerà, ma potreste aver bisogno di optare per un ripristino allo stato di fabbrica, e quindi di una copia di backup). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.