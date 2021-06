Ci siamo quasi, la scadenza del primo Cashback di Stato 2021 sta per palesarsi a giorni. Questa annata sarà contraddistinta da due periodo del programma di Governo, il primo dei quali si concluderà ad inizio estate. Occhio dunque al numero di transazioni effettuate, anche nell’ottica dell’iniziativa parallela del Super Cashback.

Quando scade il Cashback di Stato

Gli italiani potranno accumulare ancora transazioni utili per il Cashback di Stato solo fino al prossimo 30 giugno. Sarà bene tenere a mente la ondata per verificare lo stato del proprio profilo nell’ormai ben nota app IO. Ogni partecipante al programma dovrà in effetti aver accumulato un minimo di 50 transazioni per aver diritto a ricevere il rimborso del 10% di quanto speso nei pagamenti con carta nel primo semestre di quest’anno.

In riferimento alla cifra del rimborso, va ricordato che l’importo massimo accreditato su IBAN sarà di 150 euro. Il numero maggiore di transazioni registrate in app serviranno solo a migliorare la propria posizione in classifica per il programma Super Cashback. Quest’ultimo premia i primi 100.000 utenti che avranno effettuato più pagamenti in assoluta, con un rimborso extra di 1500 euro.

Quando arriverà il rimborso

A seguito della conclusione del primo periodo del Cashback di Stato 2021, quando verrà accreditato il rimborso sull’IBAN del cittadino partecipante? Non ci sono ancora notizie ufficiali in proposito ma per una previsione, potremmo attenerci a quanto accaduto per l’Extra Cashback di Natale concluso lo scorso 31 dicembre. In quel caso, la somma spettante ai clienti è stata caricata sui conti bancari a metà febbraio. Volendo applicare la stessa tempistica, almeno per il momento, l’operazione di accredito potrebbe non arrivare prima di agosto.

Ad ogni modo, dopo il 30 giugno, l’informazione sui tempi esatti di rimborso in IBAN del Cashback potrebbe comparire direttamente in app IO.