Se siete interessati ad acquistare un fitness-tracker, che sia perfetto tra qualità e prezzo, allora non potete perdervi l’offerta di oggi, 17 giugno, relativa all’Amazfit Band 5, in sconto speciale su Amazon a soli 26,99 euro, anziché 44,99 euro di listino. Per chi ancora non lo conoscesse, il dispositivo è ricco di tante funzionalità smart utili per ogni esigenza. Vediamo insieme le principali caratteristiche tecniche del wearable di Huami.

L’Amazfit Band 5 sfoggia un display AMOLED a colori da 1,1 pollici (con alta risoluzione di 126 x 294 pixel), capace di offrire un’esperienza visiva più ampia e chiara. Dall’app si possono scaricare due quadranti personalizzati integrati e più di 45 quadranti aggiuntivi. In alternativa, si può scegliere un’immagine o una foto personale come sfondo dell’orologio. La smart-band registra circa 15 modalità sportive diverse ed è resistente all’acqua fino a 5 ATM. Inoltre, lo si può indossare mentre si nuota e registrarne i dati personali. Il braccialetto supporta Amazon Alexa (integrato al suo interno), a cui si possono porre domande, ottenere traduzioni, impostare sveglie e timer, creare liste della spesa, controllare il meteo ed i vostri dispositivi domestici intelligenti e molto altro ancora.

Amazfit Band 5, grazie a specifici sensori, è in grado di monitorare i livelli di ossigeno nel sangue sempre e ovunque (SpO2), la qualità del sonno, dello stress, della frequenza cardiaca e, per le donne, tiene traccia del ciclo mestruale. Eccezionale davvero è la durata della batteria: infatti , con il device completamente carico, non è più necessario portare un caricabatterie per un viaggio di due settimane. Insomma, tutto questo potrete provarlo indossando il fantastico orologio intelligente di Huami, oggi in super offerta al costo di 26,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete abbonati al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Cosa aspettate?