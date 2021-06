Nella seconda puntata di Viaggio nella Grande Bellezza, Cesare Bocci ci porta a Verona per narrare Romeo e Giulietta e non solo. Stasera, giovedì 17 giugno, c’è anche la città di Roma a far da scenario alle riprese che raccontano alcune tra le più belle storie tutti i tempi, come quella dei protagonisti della tragedia di William Shakespeare composta tra il 1594 e il 1596, tra le più note e rappresentate, e una delle storie d’amore più popolari del mondo.

Tra le altre grandi storie d’amore dei nostri tempi, la seconda puntata di Viaggio nella Grande Bellezza ci parlerà anche del ménage à trois con al centro Maria Callas, Aristotele Onassis e Jacqueline Kennedy (née Bouvier), vicenda che ha lasciato un segno indelebile nell’immaginario del secolo scorso e che ha visto coinvolti l’armatore e milionario Onassis, la Divina cantante d’opera e l’ex First Lady. Con una Callas che sacrificò la carriera per Onassis e una Jackie che si avvicinò all’imprenditore greco dopo l’assassinio di Kennedy, finendo per sposarlo nel 1968.

Infine, la passione tra Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio, amore tormentato tra due grandi artisti: la più grande attrice del teatro italiano e Il Vate, con la prima trionfante nei teatri e il secondo nei salotti. Una storia che ha appassionato gli italiani di inizio ‘900, tanto da incidere sulla cultura del nostro Paese.

Ospiti della seconda puntata di Viaggio della Grande Bellezza: il direttore dei Musei Civici di Verona, Francesca Rossi; la presidente del Club di Giulietta, Giovanni Tamassia; Franca Minnucci, responsabile della curatela del Carteggio Duse-D’Annunzio; Alfonso Signorini, giornalista e autore di un libro (Troppo fiera, troppo fragile) dedicato alla Divina.

Viaggio nella Grande Bellezza’ è realizzato dalla RealLife Television, di Maurizio Rasio. Umberto Broccoli è ospite fisso e autore, con Anna Pagliano. Per Mediaset, curatela di Elsie Arfaras e produzione esecutiva di Monica Paroletti.

Appuntamento con la seconda puntata di Viaggio nella Grande Bellezza è per stasera ore 21:30 su Canale 5.