Con gli ultimi due episodi va in onda il finale di stagione di Alice Nevers 14 su Giallo: giovedì 17 giugno la serie francese raggiunge la conclusione della quattordicesima stagione in prima visione assoluta per l’Italia.

Gli episodi 9 e 10 rappresentano il finale di stagione di Alice Nevers 14, con due nuovi casi di femminicidio per la serie investigativa di TF1 con protagonisti Marine Delterme e Jean-Michel Tinivelli, nei panni della giudice istruttrice Alice Nevers e del comandante Frédéric Marquand. Ma al di là delle trame verticali di ogni puntata coi singoli casi da risolvere, avanza anche quella orizzontale, col ritorno di Chahine che mette a dura prova la protagonista Alice.

Il finale di stagione di Alice Nevers 14 va in onda il 17 giugno in prima serata sul canale 38 del digitale terrestre, a partire dalle 21.10. Ecco le trame degli ultimi episodi, intitolati rispettivamente La Mia Vita Per La Tua e Una Donna che Condiziona.

Alice e Marquand indagano sulla morte di una donna strangolata nella sua auto. Chahine nel frattempo è tornato, e Alice non sa se vuole perdonarlo.

Dopo essersi allontanata dal lavoro, una chef stellata viene ritrovata con il collo spezzato. Alice indaga, e intanto aiuta Chahine a rivedere Ada.

Il finale di stagione di Alice Nevers 14 su Giallo arriva dopo una primavera che ha visto la serie protagonista del giovedì sera della rete, prima con la tredicesima e poi con la quattordicesima stagione: quest’ultima è partita lo scorso 20 maggio ed esaurisce oggi i suoi 10 episodi. Giallo trasmetterà anche le successive stagioni in prima visione assoluta per l’Italia, ma non subito: dopo questo finale, la serie va in pausa per l’estate e tornerà nella prossima stagione televisiva con gli episodi della stagione 15. Cancellata quest’anno da TF1, Alice Nevers conta in totale 18 stagioni.