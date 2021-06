Con la ripresa del controllo dei social i Soundgarden fanno pace con Vicky Cornell, vedova del compianto Chris, e lo annunciano ai loro fan. La faida tra le due parti giunge dunque a una tregua dopo tante battaglie, ora per i diritti sulle demo di Chris e ora sull’accesso alle piattaforme web della band.

I Soundgarden fanno pace con Vicky Cornell

I reduci della band Kim Thayil, Matt Cameron e Ben Shepherd avevano accusato la vedova di Chris Cornell di essersi appropriata in maniera illecita dei canali social della band attraverso i quali Vicky ha pubblicato post, comunicato con i fan, rilasciato dichiarazioni e moderato i commenti.

Nel 2020 l’avevano denunciata per truffa per i proventi raccolti in occasione di I Am The Highway, il concerto-tributo a Chris Cornell. La band accusava Vicky di aver utilizzato il denaro per scopi personali. Prima di questo fatto Vicky aveva denunciato i Soundgarden con l’accusa di appropriazione illecita di 7 inediti di Chris ed estorsione delle royalties alla famiglia.

Nelle ultime ore tutto sembra essersi risolto. I Soundgarden hanno rilasciato una nota stampa proprio sui canali social della band.

La nota stampa dei Soundgarden

Di seguito la nota stampa con cui i Soundgarden fanno pace con Vicky Cornell:

“Il nostro sito nasce per celebrare la musica, la carriera e l’eredità della band con notizie e informazioni sui progetti futuri, compresi i progetti solisti. Incoraggiamo i nostri fan a condividere i loro pensieri, anche le critiche, ma vogliamo che tutto sia appropriato, cortese e rispettoso del prossimo e della band stessa. Siamo super felici di poter di nuovo raccontare sui social cosa significhi far parte di una fo**uta rock band! Ricordate le chitarre, la batteria, la voce e il volume? Non saranno tollerati commenti su mogli, figli, ex partner, genitori, nonni, cugini di secondo grado di alcuno dei membri, intesi? Non saranno tollerati atteggiamenti aggressivi verso alcuno dei componenti. Ovviamente, evitate speculazioni su Chris Cornell. Ogni commento che non sarà in linea con queste regole verrà rimosso. Non deludeteci! Pace e amore a tutti i fratelli e le sorelle. Soundgarden”.

Sembra proprio che le due parti abbiano ritrovato armonia. Una novità in cui tutti speravano, perché vivere la morte di Chris Cornell con tutta quella tensione tra le parti non avrebbe certo fatto bene alla sua memoria. Vicky Cornell ha pubblicato la nota stampa dell’avvenuto accordo:

“I Soundgarden e Vicky Cornell, rappresentante della Chris Cornell Estate, sono felici di annunciare che, a partire dal 15 giugno 2021, hanno raggiunto un accordo temporaneo che consegnerà gli account social e il sito web nelle mani dei superstiti della band, Kim Thayil, Matt Cameron e Ben Shepherd e i loro manager. L’accordo segna un primo passo produttivo verso un ritrovato dialogo”.

Recentemente è stato pubblicato No One Sings Like You Anymore, un album di cover registrato interamente da Chris e prima release dopo la morte del cantautore. Tra le tracce figurano anche cover di John Lennon e Prince. C’è già chi sostiene che dal momento che i Soundgarden fanno pace con Vicky Cornell potrebbero arrivare delle novità, anche se la band non ha mai accennato ad un nuovo progetto.