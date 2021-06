Entusiasmo di Fedez per Scena Unita. Il rapper e imprenditore milanese ha pubblicato una serie di storie su Instagram in cui annuncia i risultati dell’iniziativa, anticipa i progetti futuri e risponde a tutti i colleghi che in passato lo hanno criticato.

L’entusiasmo di Fedez per Scena Unita

Scena Unita è il nome del progetto messo in piedi da Fedez per coinvolgere colleghi e privati nella campagna di sensibilizzazione a favore dei lavoratori dello spettacolo, duramente colpiti dalle restrizioni dovute alla pandemia del Covid-19 per via della battuta d’arresto della loro attività.

Tanti gli artisti che hanno partecipato attivamente al progetto, da Achille Lauro a Francesco Gabbani, ma anche Tiziano Ferro e Vasco Rossi. Con il Fondo Scena Unita, annuncia Fedez – un dato disponibile anche sul sito ufficiale dell’iniziativa – sono stati raccolti 4.780.000 euro con un totale di 154 artisti e più di 100 aziende.

Fedez spiega che la cifra verrà erogata nelle prossime settimane. Soprattutto Federico Lucia annuncia che presto darà il via a una nuova fondazione che ogni anno si porrà un obiettivo, su ispirazione dell’esperienza maturata con Scena Unita. “Sono proprio felice”, racconta Fedez.

La risposta ai colleghi e ai giornalisti

Dopo l’esternazione di entusiasmo di Fedez su Scena Unita arriva il momento delle repliche. Federico Lucia, infatti, risponde a tutti i colleghi e giornalisti che in passato hanno ripetuto più volte che “la beneficenza si fa e non si dice”, un adagio intorno al quale era nata una querelle con Fabio Volo.

“Sono veramente orgoglioso di non essere della vostra parrocchia”, dice Fedez per poi concludere: “Perché sì, la beneficenza si fa e si dice“. Sottolinea, infine, di essere fiero di aver fatto qualcosa nel concreto anziché sindacare su ciò che facevano gli altri. Ad oggi l’impegno di Fedez per Scena Unita ha dato i risultati sperati con un grande sostegno dei lavoratori e delle aziende dello spettacolo.