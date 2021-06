Arrivano alcune indicazioni utili per comprendere cosa sia avvenuto con il Samsung Galaxy S21 nel corso delle ultime settimane, soprattutto a proposito dell’aggiornamento che ha consentito di archiviare una volta per tutte specifiche problematiche che erano state segnalate sulla fotocamera. Argomento che, con alcune informazioni preliminari, abbiamo affrontato anche sulle nostre pagine non molto tempo fa. Vediamo, dunque, quali sono gli spunti pervenuti direttamente dal produttore coreano.

In cosa consiste l’aggiornamento per il Samsung Galaxy S21 che risolve i problemi della fotocamera

Provando ad esaminare la questione in modo più dettagliato, il produttore asiatico ha dovuto gestire un problema relativo alle prestazioni e al ritardo accumulato dall’app della fotocamera in determinati contesti di utilizzo. Il tutto, attraverso un nuovo aggiornamento. L’occasione è stata utile per assicurare al pubblico anche miglioramenti riguardanti la modalità Ritratto, senza dimenticare le ottimizzazioni che hanno coinvolto la memoria durante l’utilizzo dello zoom a livelli elevati.

Secondo quanto riportato in questi minuti da SamMobile, è possibile confermare che ci sia meno ritardo nel momento in cui si attiva lo zoom avanti e indietro della fotocamera. Allo stesso tempo, però, la fotocamera del Samsung Galaxy S21 appare ancora imperfetta, soprattutto per le aspettative nutrite da pubblico nei confronti del top di gamma 2021. Sicuramente il lavoro avviato questo mese troverà continuità con la patch che avremo modo di toccare con mano durante il mese di luglio.

Aggiungo, poi, che attraverso l’aggiornamento di giugno pensato per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S21, potremo anche imbatterci in una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di scansionare e riconoscere i codici QR dalle immagini archiviate nella galleria. Fateci sapere cosa ne pensate, nel caso in cui abbiate avuto la possibilità di testare l’ultimo pacchetto software concepito per il top di gamma 2021.