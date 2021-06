Da tempo se ne parla ormai ma non proprio tutti sanno cosa sono i messaggi effimeri WhatsApp e a cosa servono. La versione beta dell’app di messaggistica mostra da tempo la specifica funzione e quest’ultima di certo verrà resa disponibile in breve tempo per tutti gli utenti finali. Nel frattempo, chi non ha ancora chiaro il significato della novità non deve preoccuparsi, anche perché direttamente nelle chat con i nostri contatti verrà chiarito a cosa serve la specifica feature.

Come sottolineato dal solito WABetaInfo, la schermata che molti utenti vedranno comparire all’apertura di una nuova chat al prossimo aggiornamento dell’app di messaggistica sarà quella presente ad inizio articolo. Una notifica sarà ben visibile e avviserà del fatto che sono attivi i messaggi effimeri WhatsApp. Questo significa che tutto quanto condiviso con il proprio interlocutore sarà automaticamente cancellato dopo 7 giorni. La funzione ha lo scopo dichiarato di garantire maggiore privacy agli utenti finale ed evitare usi impropri di contenuti in momenti diversi dal loro invio.

Dunque tutte le nuove chat avranno l’impostazione dei messaggi effimeri attivata in automatico, senza che l’utente finale faccia nulla. Ancora non è dato per scontato cosa hanno in programma gli sviluppatori per le chat già attive nell’app di messaggistica. Probabilmente, per tutte le conversazioni già in corso con contatti noti, ecco che sarà l’utente finale a scegliere se procedere meno all’attivazione dei messaggi effimeri attraverso le relative impostazioni.

L’ultima novità del servizio di comunicazione giungerà sia su dispositivi Android che su iPhone. Dal punto di vista degli utenti finali, potrebbe essere estremamente utile avere una chat sgombra di messaggi vecchi e oramai inutili. Per chi avrà invece la necessità di conservare conversazioni importanti nel tempo, si potrà fare ricordo agli screenshot da conservare nella galleria del telefono o magari trasferire su altro dispositivo.