Da venerdì 18 giugno Sky e Now propongono in anteprima assoluta Cobra – Unità Anticrisi, il political drama prodotto da Sky Studios e New Pictures che scava tra i segreti dei palazzi del potere nel Regno Unito.

Al centro della trama di Cobra – Unità Anticrisi c’è un intreccio di intrighi politici, spietati giochi di potere e scontri ad alta tensione nel mezzo di una crisi profonda causata da una massiccia esplosione solare che ha colpito l’Europa: in una Gran Bretagna scossa da quest’emergenza inedita e spaventosa, viene convocata un’unità speciale composta da politici, esperti e manager della crisi – un po’ in stile Olivia Pope di Scandal – per far fronte ad un momento storico difficilissimo.

Cobra – Unità Anticrisi parte dal disastro che ha fatto saltare la rete elettrica e i sistemi di navigazione nel Paese, lasciando gran parte della Gran Bretagna a corto di energia e nel totale caos sociale e politico. La commissione composta da massimi esperti dello Stato e importanti personalità della politica dovrà assumere decisioni tempestive per proteggere il popolo britannico.

Al vertice del cast di Cobra – Unità Anticrisi c’è una star del calibro di Robert Carlyle (Trainspotting, Full Monty, Once Upon a Time), qui nei panni del premier britannico Robert Sutherland, alle prese con i segreti più oscuri dei corridoi del palazzo del Governo mentre tenta una corsa contro il tempo per contenere una crisi fuori controllo. Il Primo Ministro e il suo Capo di Gabinetto Anna Marshall (interpretata da Victoria Hamilton) dovranno prendere decisioni politiche impossibili e gestire un’incredibile pressione sulle loro vite private, facendo anche attenzione ai giochi e agli abusi di potere che non si fermano nemmeno di fronte alle emergenze. I protagonisti si ritroveranno così stretti tra il peso delle aspettative pubbliche e le esigenze delle rispettive famiglie, dovendo anche tenere a bada gli avversari politici pronti a colpirli nelle loro debolezze ad ogni occasione.

Il premier Robert Sutherland in Cobra – Unità Anticrisi è un leader carismatico, un idealista che intende fare la cosa giusta per il Paese e per la sua famiglia, ma quando si scoprirà che ha nascosto un reato commesso da sua figlia, dovrà combattere su un doppio livello: da un lato gli incendi per le strade del Regno Unito dovuti all’emergenza, dall’altro quelli dei corridoi di Whitehall, la sede del governo. Al suo fianco c’è la brillante e acuta Anna Marshall, Capo di Gabinetto del Primo Ministro la cui vita è sconvolta dal ritorno di una vecchia fiamma, Edin, un sopravvissuto alla guerra in Bosnia diventato sicario della mafia serba: la loro relazione potrebbe distruggere tanto la sua carriera quanto la sua famiglia. Fraser Walker (interpretato da Richard Dormer) è uno dei più abili risolutori in caso di crisi ed emergenze presenti nel Paese, ma non è così abile a maneggiare i problemi della sua vita privata: dopo un divorzio e l’allontanamento dei figli, dovrà affrontare anche la morte improvvisa del padre. Archie Glover-Morgan (interpretato da David Haig) è un ambizioso e polemico Responsabile del Ministero degli Interni, che ha fatto di tutto per occupare la sua carica e non ha paura di essere impopolare: rispetta il premier ma coglierà ogni opportunità per guadagnare potere. Rachel Sutherland (interpretata da Lucy Cohu) è la First lady e brillante avvocato che farebbe di tutto per proteggere la figlia Ellie: quando l’addetto stampa Peter Mott la coinvolge in un tentativo di depistaggio della giustizia, Rachel si ritroverà in una posizione molto diversa da quella a cui è abituata in tribunale.

Ecco le immagini promozionali di Cobra – Unità Anticrisi: il political drama Sky Original debutta in prima visione su Sky e in streaming su NOW il 18 giugno alle 21.15.