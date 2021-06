Cala ulteriormente il prezzo dell’iPhone 11 nero da 128GB di memoria interna su Amazon, con la possibilità di poter risparmiare ancora qualche euro rispetto alla scorsa settimana. In queste ore, sul famoso sito di e-commerce dell’azienda americana, tale top di gamma è presente ad un prezzo molto conveniente e sembra essere l’offerta migliore in circolazione per chi vuole avere tra le mani questo dispositivo di stampo Apple.

Le specifiche sulla nuova offerta Amazon per iPhone 11 da 128 GB

Dunque, siamo tornai ai livelli descritti alcune settimane fa sul nostro magazine. Non parliamo dell’ultimo flagship realizzato dall’azienda di Cupertino, ma questo iPhone 11 è ancora di grande interesse, viste le sue specifiche tecniche piuttosto d’attualità ed una popolarità che risulta essere piuttosto alta. Molti utenti appassionati della mela morsicata stanno puntando su questo iPhone 11, proprio perché è possibile averlo tra le mani ad un costo più basso rispetto a qualche mese fa, grazie anche al successo dell’iPhone 12.

Offerta Apple iPhone 11 (128GB) - nero Come parte dei nostri sforzi per raggiungere i nostri obiettivi...

Display Liquid Retina HD da 6,1" (LCD)

Vediamo allora più nel dettaglio l’offerta odierna di Amazon per questo iPhone 11 da 128GB di memoria interna e di colore nero. Questo top di gamma può essere nelle vostre mani alla cifra di 679 euro, con uno sconto del 12% applicato sul prezzo precedente e che ha permesso un risparmio di 90 euro. Solo una settimana fa lo sconto era dell’8%, mentre ora si può optare per un risparmio ulteriore di circa 30 euro, il che rende quest’offerta di Amazon ancora più allettante.

Non è un caso che si stia parlando dell’Amazon’s choice di giornata, una scelta consigliata dallo stesso sito di e-commerce e che può sfruttare anche i vantaggi del servizio Prime. Questo iPhone 11 infatti non presenta costi aggiuntivi per la spedizione e può arrivare nelle vostre case nel giro di appena 24 ore. Chi non è abbonato a Prime può sempre optare per la prova gratuita di trenta giorni ed avere i medesimi vantaggi.

Un top di gamma targato Apple che si presenta con display Liquid Retina HD da 6,1 pollici, resistente all’acqua ed alla polvere, ottimo comparto fotografico con la doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel e processore A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione. Sta ora a voi decidere se sfruttare o meno tale offerta.