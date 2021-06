Barbara d’Urso e Alessia Marcuzzi in panchina? Tra qualche giorno conosceremo il nuovo palinsesto Mediaset ma mai come quest’anno si parla di rinnovamento e di piccoli ridimensionamenti anche per quelli che sono da sempre i volti di punta delle reti, ammiraglia compresa. Proprio nelle scorse settimane a finire nel mirino è stata proprio Barbara d’Urso rea di non riuscire più ad avere presa sul suo pubblico fino a scendere a livelli davvero molto bassi di ascolti.

Partendo da questi presupposti sembra che il destino di Barbara d’Urso sia segnato e che non ci sarà spazio per lei nel prime time, quindi niente Live Non è la d’Urso, e nemmeno al pomeriggio nel fine settimana, quindi niente Domenica Live. Ma davvero la regina di Canale5 si lascerà ridimensionare in questo modo o metterà da parte i suoi programmi per tornare in onda dedicandosi alle fiction e alla recitazione?

Dall’altro lato c’è Alessia Marcuzzi. Il primo stop è arrivato alla sua conduzione di Temptation Island che andrà in onda nell’unica versione condotta da Filippo Bisciglia. Per lei non ci sarà nemmeno posto alla conduzione del Grande Fratello e, a quanto pare, nemmeno a Le Iene. In questi giorni si parla di rinnovamento radicale anche per lo storico programma di Italia1 che potrebbe cambiare i suoi conduttori nella prossima edizione. Allora quale sarà il posto di Alessia Marcuzzi?

Al momento non si parla di programmi nuovi o di ritorni graditi anche se la conduttrice non sembra molto disperata e questo lascia ben sperare i fan. In questi giorni è stata avvistata con Stefano de Martino, magari toccherà a loro lavorare insieme cavalcando il gossip dello scorso anno e mai sopito? Questo sì che sarebbe un colpaccio per Mediaset e i suoi programmi, questo è certo.