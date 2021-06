Le riprese di Westworld 4 sono appena iniziate. A più di un anno dal finale della terza stagione, la produzione è tornata al lavoro, confermando anche qualche ritorno nel cast.

Il finale ha lasciato in bilico il destino di alcuni personaggi (come quello di Maeve), tranne uno: Dolores sembra proprio morta e l’attrice Evan Rachel Wood ha dichiarato di non essere intenzionata a tornare nella serie. È comunque impossibile non vedere più Dolores dato che la storia è incentrata maggiormente su di lei, quindi staremo a vedere.

Ad annunciare l’avvio delle riprese di Westworld 4 è invece Jeffrey Wright, interprete di Bernard, pubblicando una foto con il nome del suo personaggio. Sotto, una didascalia: “Buongiorno… vecchio amico”. Ciò allude al fatto che la stagione 4 non avrà luogo durante il periodo in cui Bernard è scappato nel finale della terza stagione. La frase è anche un riferimento a come il personaggio di Anthony Hopkins chiamava Bernard.

Oltre al ritorno di Jeffrey Wright e di altri volti familiari, Westworld 4 introdurrà anche alcuni nuovi personaggi. Di recente è stato annunciato che Aurora Perrineau di Prodigal Son è entrata nel cast e interpreterà un personaggio chiave e, secondo quanto riferito, apparirà in almeno cinque episodi. Ancora incerto il ritorno di Aaron Paul nella parte di Caleb.

Come continuerà la storia di Bernard dopo gli eventi del finale della terza stagione? È ancora presto per scoprirlo dato che le riprese sono appena iniziate. La messa in onda di Westworld 4 è al momento prevista per il 2022, il che è in linea con la programmazione della serie (una stagione impiega molto lavoro alla produzione e alla sceneggiatura, motivo per cui esce ogni due anni).

Tuttavia, l’inizio tardivo delle riprese potrebbe benissimo significare che debutterà anche più tardi. In ogni caso vedremo la quarta stagione in Italia su Sky Atlantic in contemporanea con HBO e gli Stati Uniti, come è accaduto negli anni precedenti.

Di seguito il post di Jeffrey Wright su Instagram: