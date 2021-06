Arriverà anche la serie B su DAZN per il prossimo campionato di calcio. Si tratta di un nuovo clamoroso obiettivo raggiunto dalla piattaforma e che rischia di infierire ancora di più su Sky, orfana di gran parte della serie A e che aveva finora portato a casa almeno l’esclusiva proprio del campionato scudetto. Così non sarà e proprio per questo motivo la sua offerta sarà ancora meno appetibile.

Serie B su DAZN come su Sky

In pratica chi segue la sua squadra del cuore in serie B non dovrà necessariamente avere un abbonamento Sky a partire dal prossimo campionato. Piuttosto potrà affidarsi anche a DAZN. L’accordo tra la piattaforma e la serie cadetta è stato appena siglato e varrà fino al 2024. Tutti i match potranno essere seguiti con lo stesso abbonamento che garantirà la visione delle partite di serie B.

Sky risentirà probabilmente anche di questa ulteriore conquista del rivale DAZN. Fino a questo momento, per poter visionare proprio le partite del campionato cadetto, sembrava dover essere scontato avere solo Sky come fornitore del servizio di riferimento. Al contrario, chi punta solo al calcio italiano, potrà programmare un solo abbonamento alla fine dell’estate e quest’ultimo avrebbe come riferimento solo DAZnN.

Roccaforte Champions per Sky o quasi

Se la serie A sarà tutta trasmessa da DAZN (solo 3 partire spetteranno a Sky ma non in esclusiva) e la serie B potrà comunque essere vista sulla più recente piattaforma, ecco che l’esclusività dell’offerta Sky (sempre in riferimento ai tornei calcistici) riguarderà solo la Champions. A dire la verità, anche per la tanto seguita Coppa dei Campioni, andrà considerata una assoluta novità per la prossima “edizione”. Si tratta dei diritti acquisiti da Amazon per la miglior partita del mercoledì che verrà trasmessa attraverso Amazon Prime. Insomma, il già ribattezzato spezzatino calcistico sta per andare in onda, con sommo rammarico degli utenti finali costretti ad affidarsi a servizi molteplici.