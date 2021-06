Ci sono proprio tutti i protagonisti della serie nelle foto di Virgin River 3, le prime immagini promozionali diffuse da Netflix in vista del debutto della nuova stagione, previsto tra meno di un mese.

Le prime foto di Virgin River 3, che regalano un primo sguardo ai 10 nuovi episodi del melodramma di Netflix basato sui romanzi omonimi di Robyn Carr, arrivano dopo il trailer ufficiale che ha mostrato scene inedite della prossima stagione.

In una trentina di scatti le foto di Virgin River 3 diffuse da Netflix rappresentano un’ampia galleria di personaggi e situazioni che andranno in scena nella stagione, disponibile dal prossimo 9 luglio in tutti i paesi in cui il servizio streaming è attivo.

In queste foto di Virgin River 3 si scorgono non solo i protagonisti Mel e Jack (Alexandra Breckenridge e Martin Henderson), ma anche Doc (Tim Matheson), Preacher (Colin Lawrence), Charmaine (Lauren Hammersley) col suo nuovo fidanzato e tutti gli altri volti che a vario titolo gravitano intorno alla remota e idilliaca località canadese che fa da sfondo alle vicissitudini sentimentali della protagonista.

In particolare le foto di Virgin River 3 anticipano diversi momenti in coppia per Mel e Jack, dopo la guarigione di quest’ultimo dall’aggressione a mano armata che lo aveva lasciato esangue sul pavimento del uso locale dopo una sparatoria nel finale della seconda stagione. Questa la trama dei nuovi episodi di Virgin River: “Mel Monroe e i suoi cari sono tornati e affrontano ogni tipo di problema: morte, un incendio, litigi per la custodia, rotture e altro ancora“.











































































Virgin River 3 non dovrebbe essere l’ultima stagione della serie, che secondo diversi rumors non ancora confermati sarebbe già stata rinnovata da Netflix per una quarta stagione già entrata in produzione.