Una moneta dedicata ad Ennio Morricone è stata coniata ed emessa dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Si tratta di un omaggio attraverso il quale la Zecca di Stato vuole celebrare il maestro scomparso la scorsa estate e renderlo immortale anche attraverso il conio di una moneta appartenente alla collezione numismatica 2021.

Il conio da cinque euro è dedicato al compositore e direttore d’orchestra tra i più grandi di tutti i tempi, Ennio Morricone (1928-2020). La moneta è già stata emessa dal ministero dell’Economia e delle Finanze ed appartiene alla Collezione Numismatica 2021. Riporta un ritratto del Maestro Morricone.

Sul dritto raffigura un ritratto di Morricone. Nel giro è incisa la scritta Repubblica Italiana; in esergo, il nome dell’autore della moneta, ovvero Cassol.

Sul rovescio della moneta sono state raffigurate le mani del Maestro nell’atto di dirigere, un atto che ha compiuto per tutta la sua vita: ha diretto, infatti, le migliori orchestre del mondo.

Nel giro, la scritta con il suo nome; in alto, il valore della moneta, ovvero 5 euro, e nel campo di destra, una R, identificativo della Zecca di Roma, e l’anno di emissione 2021.

La moneta si colloca nella collezione riservata ai grandi artisti italiani ed è stata ideata dall’autrice della Zecca dello Stato Maria Angela Cassol come omaggio all’arte musicale di Morricone che mentre era in vita è stato premiato agli Oscar.

Due le versioni della moneta dedicata ad Ennio Morricone, la cui tiratura è di poche migliaia di pezzi in entrambi i casi. C’è il 5 euro fior di conio in argento con una tiratura di 8 mila pezzi e il 5 euro bimetallica (bronzital e cupronichel) con una tiratura di 10 mila pezzi. Un omaggio da collezione per celebrare l’arte di uno dei musicisti più apprezzati di tutti i tempi in Italia e nel mondo, scomparso lo scorso 6 luglio 2020.