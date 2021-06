Ci sarà un nuovo singolo delle Spice Girls. Non si tratta di una bomba né di una ritrovata carriera artistica della girlband britannica. Il contesto è quello del 25° anniversario dalla formazione, che quest’anno verrà celebrato con un EP e un inedito.

Il nuovo singolo delle Spice Girls

Nel nuovo singolo delle Spice Girls ci sarà anche Victoria Beckham. Non una rimpatriata, quindi, ma il disseppellimento di una reliquia dagli archivi del quintetto al femminile più famoso del pop. Si tratta, infatti, di una ballata che in passato era stata ritenuta troppo fuori luogo per i tempi di Wannabe.

Feed Your Love, questo il titolo del nuovo singolo delle Spice Girls, è stata scritta dagli stessi autori di Wannabe Richard “Biff” Stannard e Matt Rowe. Sarà inserito nell’EP Wannabe25 e vedrà la luce a luglio.

L’EP Wannabe25

Wannabe25 vedrà la luce il 9 luglio 2021 e sarà composto da 4 brani. Ecco la tracklist:

01 Wannabe (original)

02 Wannabe (Junior Vasquez remix edit)

03 Wannabe (demo)

04 Feed Your Love

L’edizione su vinile e musicassetta di Wannabe25 sarà disponibile, invece, a partire dal 23 luglio e il pre-order è già disponibile. Il nuovo singolo delle Spice Girls non è del tutto inedito: una versione piratata, infatti, è circolata su Internet per tanti anni.

Il destino delle Spice Girls

In tante occasioni si è parlato di una reunion del quintetto. Tra gli ultimi rumor c’era quello di un tour programmato per il 2021, ma in tutte le occasioni Victoria Beckham si è tenuta fuori per dare priorità al suo lavoro e alla sua famiglia, suscitando il dissenso di Mel B. L’ultimo tour delle reduci del quintetto risale al 2020.

Nella loro carriera le Spice Girls hanno pubblicato 3 dischi: Spice (1996), Spiceworld (1997) e Forever (2000), ultimo album prima dello scioglimento nel dicembre 2000. Il nuovo singolo delle Spice Girls sarà una fotografia di quegli anni, ecco l’annuncio ufficiale.