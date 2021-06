Ci sono in programma belle novità per i proprietari della carta Revolut. Il conto smart, che vanta oltre 15 milioni di utenti in tutto il mondo (500mila solo nel nostro Paese), sta tentando di venire incontro alle esigenze dei propri clienti, provando a dare loro quello che hanno richiesto nel tempo tramite i vari feedback fatti pervenire alla società. Il riferimento è a Revolut Shopper, un’estensione per browser web concepita per garantire sconti al check-out quando si fanno compere online. Revolut Shopper si occuperà di inserire in automatico i codici sconto, permettendo ai clienti di pagare in tutta sicurezza attraverso le carte virtuali Revolut (monouso o multiuso), dedicandosi anche al salvataggio dei dati della carta, così da non doverli inserire manualmente ogni volta.

Per aggiungere l’estensione a Google Chrome non dovrete fare altro che scaricarla da questo indirizzo, effettuare l’accesso al servizio e procedere alla selezionare della carta Revoluto desiderata al momento del check-out. Oltre all’estensione Revolut Shopper, potrebbe farvi piacere sapere che Revolut consente anche di impostare un nome utente nell’app così da non vedersi obbligati a condividere il proprio numero di telefono o di conto, poter dare un’occhiata allo storico dei trasferimento P2P attraverso la sezione ‘Pagamenti’ ed avvalervi di altre impostazioni ai ‘Salvadanai di Gruppo’ (preziose per gli amministratori del gruppo).

Infine, c’è la questione delle carte regalo, meglio conosciute come ‘Doni Digitali’ di Revolut: potrete scegliere tra tante aziende di categorie differenti (di moda, high-tech, entertainment. etc.), ed acqistare la carta regalo giusta da regalare ad un amico per qualsiasi ricorrenza (gli abbonati al piano Metal riceveranno fino al 20% di cashback sulla carta regalo acquistata). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.