Singles dei The Kolors sarà disponibile in versione digitale e in vinile autografato in edizione limitata da venerdì 18 giugno. Singles contiene gli ultimi 5 singoli firmati dai The Kolors che hanno regalato grande successo alla band multiplatino e altro materiale mai pubblicato prima.

In Sigles dei the Kolors anche l’ultimo singolo, Cabriolet Panorama, e la relativa versione remix firmata dai Sottotono.

Non solo la versione in EP digitale ma anche un vinile fisico, particolarmente importante per Stash che racconta il percorso del gruppo distinguendolo tra prima del rilascio di Pensare Male e dopo la sua pubblicazione. Prima di Pensare Male, ovvero prima del 2019, l’obiettivo del gruppo era quello di scalare le classifiche fino a raggiungere i primi posti.

Con quel pezzo gli obiettivi del gruppo si sono modificati. Lo scopo non è più stato quello di raggiungere le vette delle classifiche bensì quello di essere sinceri attraverso la musica. L’uscita di Singles dei The Kolors in vinile è una piccola anticipazione di quello che sarà il disco ed è stato pensato con segno di gratitudine per tutti i fan che hanno sempre sostenuto la band in questo percorso.

Stash racconta:

“Il vinile ha un’importanza particolare. Prima di “Pensare Male”, uscita nel 2019, il nostro obiettivo principale era sempre stato quello di fare la hit e arrivare ai primi posti in classifica. Con quella canzone i nostri obiettivi sono cambiati e la cosa più importante per noi è diventata essere sinceri e mettere tanta verità nella nostra musica. Il vinile, quindi, è un primo bagliore di quello che sarà l’album, ed è stato pensato come segno di gratitudine per tutti i fan che ci hanno accompagnato in questo percorso, investendo emotivamente nel nostro gruppo”.

Le canzoni del vinile sono: Pensare Male, Los Angeles feat. Guè Pequeno, Non è Vero, Mal Di Gola e Cabriolet Panorama. Nel vinile anche il remix di Cabriolet Panorama dei Sottotono e due demo di Pensare Male.