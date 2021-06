Sono a dir poco necessari le immagini di auguri di buon Esame di Maturità 2021 a tutti gli studenti che da oggi 16 giugno sono impegnati con la loro prova più importante di fine percorso delle scuole superiori. Dopo aver condiviso le esatte regole con le quali si svolgerà il temuto maxi-orale di questa edizione dell’Esame di Stato contrassegnata ancora dall’epidemia Covid-19, è il caso di esporre una carrellata di in bocca al lupo agli studenti che potranno essere condivisi sui social o attraverso le app di messaggistica come WhatsApp e non solo.

Le immagini di auguri di buon Esame di Maturità 2021 presenti nella galleria sottostante invitano alla calma e invocano la fortuna per il temuto momento attraverso il quale tutti gli studenti devono passare per ottenere l’agognato diploma. Non mancano, tra le proposte, quelle più divertenti in cui si scherza sulla difficoltà o meno delle domande e sulla certezza che, immediatamente dopo la prova, in molti imbracceranno valige e bagagli per concedersi almeno una piccola vacanza.

Ognuna delle immagini di auguri di buon Esame di Maturità 2021 presente nella galleria sottostante, potrà essere selezionata e condivisa attraverso il canale di comunicazione preferito. Non c’è dubbio che la maggior parte dei contenuti verrà inoltrato attraverso WhatsApp per inviare gli in bocca al lupo agli studenti che oggi 16 giugno saranno i primi ad affrontare le commissioni per l’Esame di Stato. Va ricordato che, ogni giorno, saranno esaminati dai docenti 5 maturandi e non di più, secondo quanto stabilito dall’ultimo protocollo per il contenimento dei rischi da contagio del Covid-19. Si procederà con i colloqui nei giorni successivi, fino a completamento delle verifiche su tutta la platea di studenti interessati. Per ogni istituto scolastico dunque, i tempi di espletamento della prova saranno molto diversi, in base al numero di alunni interessati dalla loro prova.