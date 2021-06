Presto potremmo conoscere la seconda generazione dello Xiaomi Mi Mix Fold, equipaggiato con il processore Snapdragon 888 di Qualcomm, una batteria da 5000mAh ed una fotocamera posteriore con sensore primario da 108MP (tutte specifiche tecniche che migliori non ce n’è, e che renderebbero il dispositivo davvero unico nel suo genere). Come riportato da ‘gsmarena.com‘, il dispositivo potrebbe essere presentato nel Q4 2021, e presentare una cerniera nettamente migliorata.

Gli smartphone pieghevoli saranno molto utilizzati in futuro, fino a raggiungere, secondo una ricerca condotta da DigiTimes Research, i 18, 20 milioni di unità spedite nel corso dell’anno. L’OEM che, in questo senso, ha fatto più strada di tutti è stata Samsung, che, complice un’ottima filiera produttiva a suo sostegno, ha saputo portarsi parecchio avanti nella progettazione e realizzazione degli smartphone pieghevoli (i suoi prossimi saranno i Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3). Lo scorso marzo abbiamo conosciuto il primo Xiaomi Mi Mix Fold, con schermo interno OLED da 8.01 pollici (rapporto 4:3), uno esterno da 6.52 pollici con frequenza di refresh rate a 90Hz.

La prossima generazione non dovrebbe differire troppo, con i dovuti miglioramenti a seguito. Lo schermo interno, che verrà realizzato da Samsung, sarà caratterizzato da una frequenza di refresh rate di 120Hz, mentre quello esterno sarà appannaggio di Visionox, da 90Hz. Non sappiamo darvi ancora indicazioni su memoria RAM, storage interno e fotocamere (ve ne abbiamo parlato in apertura di articolo, ma erano indiscrezioni che potrebbero anche non essere confermate, e che pertanto vi invitiamo a non considerare definitive), né tanto meno dirvi se lo Xiaomi Mi Mix Fold di seconda generazione sarà venduto solo in Cina, o anche sul mercato interazionale. Non appena avremo altre informazioni vi faremo sapere, restando a disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda attraverso il box dei commenti in basso (vi risponderemo nel più breve tempo possibile).