Quanto ne sappiamo dell’uscita e dunque anche del futuro download di Windows 11? Quando, dopo una certissima fase beta, sarà messo a disposizione di tutti? Per quanto non si abbiano notizie ufficiali al riguardo, le prime indiscrezioni in proposito sono già disponibili, così come è possibile provare a sviluppare delle ipotesi sul farro che la nuova esperienza software sia a pagamento (pure a quale prezzo) oppure totalmente gratis.

Windows 11 il 24 giugno

Uno speciale evento Microsoft è in programma per il prossimo 24 giugno, in streaming alle ore 17 italiane. Non ci sono particolari dubbi sul fatto che qualcosa di grosso bolla in pentola e dunque il pensiero corre immediatamente a Windows 11. La residua possibilità che possa trattarsi di un aggiornamento corposo di Windows 10 è via via scomparsa nelle ultime ore, ossia nel momento in cui sono trapelati i primi screen shot della prossima soluzione software, che denotano cambiamenti importanti rispetto al passato.

A quando l’uscita di Windows 11 per tutti?

Per quanto il protagonista del prossimo evento Microsoft possa essere proprio Windows 11, per l’occasione ci sarà solo una presentazione della nuova versione del sistema operativo. A questa dovrà fare seguito una lunga fase di beta test che non potrà terminare se non in autunno. Per vedere l’ultima soluzione di scena su un PC nella sua release definitiva novembre dovrebbe essere il momento ideale.

A pagamento o in versione free?

Una grande incognita riguarda il valore commerciale di Window 11. L’ipotesi più accreditata è che la versione del sistema operativo possa essere fornita a pagamento agli utenti finali. Prendendo come spunto Window 10 e il mercato statunitense, la versione Home potrebbe essere acquistabile a 119 dollari, quella Pro 200 euro. Considerando la nostra moneta, grosso modo dunque, bisognerebbe affrontare una spesa tra i 100 e i 200 euro.

Meno probabile ma pur sempre possibile è che la transizione da Windows 10 a Windows 11 sia gratuita, come accaduto nel caso del passaggio da da Windows 8 a Windows 8.1 o anche da Windows 7 a Windows 10. Staremo a vedere cosa verrà detto in proposito già fra pochi giorni, magari nell’occasione dell’evento del 24 giugno.