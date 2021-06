Omicidio a Easttown prosegue con due nuovi episodi dopo il debutto assoluto in Italia lo scorso 9 giugno su Sky e NOW: il crime con Kate Winslet, ambientato nei sobborghi di Philadelphia, supera il giro di boa col terzo e quarto episodio in onda il 16 giugno in prima serata su Sky Atlantic.

Le indagini al centro della trama di Omicidio a Easttown entrano nel vivo: l’omicidio do una giovane donna che ha sconvolto la piccola comunità locale diventa un banco di prova per la disincantata detective Mare Sheehan (Kate Winslet), sulle cui capacità non c’è un giudizio unanimemente positivo. Il suo privato, peraltro, non la aiuta, visto che la Sheehan combatte per la custodia di sua figlia. Il registro giallo incrocia così quello del dramma personale, mentre le dinamiche sociali intorno al caso di cronaca diventano sempre più condizionanti, fino a costringere la protagonista a fare un passo indietro.

Gli episodi 3 e 4 di Omicidio a Easttown, in onda dalle 21.10 su Sky Atlantic e disponibili in streaming nel catalogo di NOW, si intitolano rispettivamente Inserire il Numero Due e Povero Sisifo.

I tabulati telefonici spingono Mare e Colin ad interrogare una persona insospettabile. In seguito, Richard dà consigli a Mare su come comportarsi con Carrie.

Mentre una telefonata anonima restituisce a Katie la speranza che Dawn sia ancora viva, Colin va da solo a interrogare un prete sul suo passato.

La miniserie Omicidio a Easttown si compone di 7 episodi: i restanti saranno trasmessi da Sky e resi disponibili su NOW mercoledì 23 e 30 giugno. Queste le trame degli episodi 5 e 6, penultimo appuntamento con la serie.

Durante la terapia, Mare si apre sui problemi di salute mentale nella sua famiglia. Poi incontra una persona che potrebbe aiutarla con i suoi tre casi.