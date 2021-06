L’epilogo della relazione tra Nick e June in The Handmaid’s Tale 4, nel penultimo episodio della stagione, ha assottigliato notevolmente le speranze di un lieto fine per l’anomala coppia, nata sotto la cappa liberticida del regime di Gilead. La serie distopica ispirata all’omonimo romanzo di Margaret Atwood è giunta al finale della quarta stagione, disponibile su TIMVision dal 17 giugno, lasciando in sospeso una serie di interrogativi, come quelli che riguardano il nuovo matrimonio di Nick.

Il nuovo incontro tra Nick e June in The Handmaid’s Tale 4, un momento di passione e condivisione insieme alla loro piccola Nichole, è terminato nel nono episodio con il Comandante che, non visto dalla Osborne, si infila un anello nuziale al dito dopo averglielo accuratamente nascosto. Nick si è risposato a Gilead, presumibilmente costretto a farlo in quanto Comandante ormai di un certo rango, ma non ha voluto rivelare questo dettaglio a June per preservare quello che resta del loro legame ora che lei è in Canada e sta cercando di recuperare la sua condizione di libertà.

Non è chiaro quanto tempo sia passato dall’ultimo bacio tra Nick e June in The Handmaid’s Tale 4, avvenuto prima della fuga dell’Ancella da Gilead, e il fugace incontro nell’episodio 9 per scambiarsi informazioni su Hannah, la primogenita della Osborne. Lo scrittore e produttore di The Handmaid’s Tale Eric Tuchman ha parlato dell’evoluzione del rapporto tra i sue in un’intervista a EW alla vigilia del finale di stagione: “È passato un po’ di tempo, alcuni mesi, dalla fine dell’episodio 3, quando si sono incontrati l’ultima volta, all’episodio 9” ha specificato in merito alla cronologia del rapporto tra Nick e June in The Handmaid’s Tale 4. E sul nuovo, misterioso matrimonio del Comandante, ha aggiunto qualche dettaglio rispetto al clamoroso colpo di scena rivelato nel finale dell’episodio 9.

Ovviamente si è sposato a Gilead. Nick è probabilmente in cima alla lista dei comandanti più idonei. È un giocatore di potere in ascesa. È un bell’uomo misterioso. E Gilead esige da lui il rispetto dei valori tradizionali della famiglia. Quindi, naturalmente, Nick non poteva restare single a lungo. Lo tiene segreto a June perché non ha intenzione di scaricare questa rivelazione su di lei e rovinare il loro brevissimo incontro. E per me, la sequenza con June e Nick dovrebbe sembrare una breve tregua, un piccolo rifugio per loro per stare insieme alla loro bambina, come una famiglia, lontano dalla pressione e dallo stress di tutto ciò che sta accadendo nelle loro vite.

Lo sceneggiatore ha definito l’incontro tra Nick e June in The Handmaid’s Tale 4 una “sequenza così bella e straziante“, capace di “umanizzare davvero i loro personaggi e le loro relazioni” e, almeno per pochi minuti, di far “dimenticare tutti gli epici conflitti intorno a loro, un tranquillo interludio per due persone che hanno sopportato così tanto, che si amano“. Per Tuchman la natura dei sentimenti tra i due non è in discussione, perché “solo Nick capisce davvero cosa ha passato June, ma devono vivere separati, ed è pochissimo il tempo in cui possono stare insieme come una famiglia prima di doversi dire addio di nuovo“.

Foto: Sophie Giraud|Hulu 2021

Che Nick e June in The Handmaid’s Tale 4 siano ormai anime gemelle o comunque più intensamente coinvolti rispetto al rapporto della Osborne con suo marito è chiaro ed evidente a tutti per una ragione molto semplice: nessuno dall’esterno può comprendere cosa significhi vivere in una realtà come Gilead, con la privazione di ogni libertà e leggi disumane ispirate ad un’interpretazione letterale della Bibbia. D’altro canto è anche vero che un amore nato in una situazione di totale coercizione può essere interpretato come un sentimento non libero, non spontaneo, a differenza di quello nato anni prima tra June e suo marito Luke. Lo scrittore di The Handmaid’s Tale, però, sembra propugnare la tesi che l’endgame di June dovrebbe essere con Nick.

Non sembra però esserci spazio per Nick e June in The Handmaid’s Tale 4 per quanto riguarda il finale di stagione, che sarà tutto incentrato sulla sfida tra June e Fred, appena tornato libero per aver deciso di collaborare con i canadesi e tradire Gilead dopo essere stato scaricato dal governo del suo Paese. La tremenda ingiustizia della liberazione del suo aguzzino spingerà June a fare, come sempre, delle scelte drastiche e dolorose in questo finale di stagione che Tuchman definisce “scioccante“.