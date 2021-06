Quello Che Resta di Gemitaiz ha ora una data d’uscita. Una prima anticipazione era stata lanciata nel luglio 2020, quando il rapper romano in coppia con il producer Mace aveva pubblicato il singolo Bianco/Gospel con la promessa che presto sarebbero arrivate delle novità. Nelle ultime ore le novità si sono palesate.

Quello Che Resta di Gemitaiz

Quello Che Resta di Gemitaiz è il risultato della collaborazione con Mace e Manuel Marini. Il rapper, il producer e il regista erano partiti per il Mozambico a bordo di un’auto noleggiata per esplorare i paesaggi e le coste. L’esperienza li ha toccati nel profondo e da ciò è nata l’idea del documentario.

Quello Che Resta di Gemitaiz sarà disponibile online a partire dal 21 giugno 2021 e il rapper ha comunicato che presto verranno rivelate le modalità di visione. I proventi verranno devoluti alla ONG di Cooperazione Internazionale COOPI, che da 50 anni è attiva in 70 Paesi per combattere la povertà favorire lo sviluppo delle comunità.

Ecco la nota pubblicata da Gemitaiz:

“Nei prossimi giorni vi aggiorneremo attraverso quale maniera sarà possibile, con una piccola somma, accedere alla visione. È un progetto diverso, in cui crediamo tanto e speriamo possa trasformarsi in un aiuto concreto per chi è meno fortunato di noi”.

Gli ultimi progetti di Gemitaiz

Gli ultimi anni sono stati particolarmente intensi per Gemitaiz, al secolo Davide De Luca. La sua ultima pubblicazione è QVC9 (2020), un mixtape in cui il rapper duetta con tanti colleghi, da Nitro a Fabri Fibra, compresi Achille Lauro e Carl Brave. Con Mace ha collaborato nel primo disco del producer OBE (2021) nella traccia Dal Tramonto All’Alba, ma è presente anche nel mixtape Fastlife 4 di Guè Pequeno, dove nel brano Champagne 4 The Pain duetta con Noyz Narcos.

La sua ultima collaborazione è Un Pezzo Di Universo di Gemello in cui il rapper romano duetta con Coez.

Recentemente si è reso protagonista di invettive contro il centro destra – Fratelli d’Italia per la cittadinanza a Patrick Zaki – e contro Matteo Salvini, ma si è pronunciato anche sul caso del figlio di Beppe Grillo. Di seguito il trailer di Quello Che Resta di Gemitaiz.