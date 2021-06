Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano, questo è quello che possiamo dire anche dei Bennifer. La coppia formata da Jennifer Lopez e Ben Affleck si è ufficialmente ricomposta e i fan non potevano che esserne felici, Tutti coloro che sono rimasti ancorati a venti anni fa, alla coppia cult che metteva insieme cinema e musica, finalmente avranno modo di capire come andrà a finire.

Dopo una lunga pausa, fatta di altre relazioni, di matrimonio e di figli, sembra che i Bennifer si stiano preparando ad un lieto fine sul quale nessuno avrebbe mai più scommesso. Per chi non lo sapesse ancora, l’attore e la popstar stavano insieme quasi 20 anni fa, nel 2002, ma poco prima delle nozze si lasciarono per motivi non meglio precisati.

Nel 2005 Ben Affleck ha sposato Jennifer Garner, l’attrice da cui ha avuto tre figli, per poi divorziare in seguito per via dei suoi problemi di dipendenza dall’alcool da cui lei stessa lo ha aiutato ad uscire. Dall’altra parte, invece, JLo ha avuto due figli dall’ex Marc Anthony e proprio nelle scorse settimane ha detto addio all’ex campione Alex Rodriguez con il quale aveva annunciato le nozze.

Ecco il video ‘rubato’ al ristornante che sancisce la loro reunion:

Il momento perfetto a quel punto si è palesato e i due hanno iniziato a vedersi in gran segreto, tra fughe romantiche per il weekend, ristoranti e palestre, e alla fine ecco il bacio ufficiale: Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati immortalati insieme ad una cena di famiglia in occasione del compleanno della sorella della star. I due si sono baciati con naturalezza davanti a tutta la famiglia e ai figli di JLo che sembrano apprezzare la presenza dell’attore così come la suocera che sarebbe entusiasta di questo ritorno di fiamma.