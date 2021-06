Una delle fiction rivelazioni di due stagioni fa sta per tornare in onda e i fan non potrebbero essere più contenti, di chi stiamo parlando? Di Vanessa Scalera e della sua mitica Imma Tataranni che va in scena in replica da oggi 16 giugno su Rai Premium. Mai momento poteva essere più azzeccato di questo visto che in queste settimane sta prendendo forma l’attesa seconda stagione slittata di un anno per i problemi dovuti alla Pandemia ma anche ad una serie di “complicazioni” dovute a location e permessi.

La prima puntata di Imma Tataranni andrà in onda in replica oggi su Rai Premium dalle 21.20 con la prima puntata che riporterà sullo schermo Vanessa Scalera Massimiliano Gallo, Alessio Lapice e Carlo Buccirosso e tutto quello che sono riusciti a costruire dietro e intorno ai loro personaggi.

Ne L’estate del dito, questo il titolo della prima puntata, non solo conosceremo la sostituto procuratore Imma Tataranni costretta ad interrompere le proprie vacanze estive a Metaponto dopo il ritrovamento in mare di un dito mozzato e tatuato. A quel punto il pubblico sarà catapultato a Matera dove Imma fa la conoscenza del nuovo procuratore capo Alessandro Vitali e ritrova il giovane appuntato carabiniere Ippazio Calogiuri, già messosi al lavoro, il giovane che con lei avrà un rapporto speciale che catalizzerà l’attenzione di tutto.

Vitali accetta di affidare il caso a Imma dopo il ritrovamento di un braccio femminile in un acquapark di Tursi e quando i due casi sembrano essere legati. Da un ospedale di Taranto Ippazio viene a sapere che una certa Nunzia di Bernalda si era presentata qualche giorno prima al Pronto Soccorso senza un dito ma la cosa mette subito in allerta Imma confusa per una questione di tatuaggi, come finirà questo primo caso di Imma Tataranni in replica questa sera.