Dopo il suo debutto in prima visione italiana lo scorso 9 giugno, Grand Hotel – Intrighi e Passioni continua col secondo appuntamento su Canale5: la serie spagnola di Bambú Producciones (autori de Le Ragazze del Centralino e Velvet), che in questi anni ha avuto un gran numero di remake nel mondo, è ora in onda ogni mercoledì in prima serata sull’ammiraglia Mediaset.

Nella seconda puntata di Grand Hotel – Intrighi e Passioni, con gli episodi 3 e 4, continuano le indagini a metà tra Sherlock Holmes e Agatha Christie miste al melodramma latino più classico. Quella che qualcuno aveva definito la Downton Abbey spagnola, ma molto meno pretenziosa e più elementare nella narrativa, è la storia del giovane e idealista Julio (Yon González), che arriva nell’idilliaco Gran Hotel per indagare sulla scomparsa della sorella. La situazione si complica quando incontra il grande amore, Alicia (Amaia Salamanca), figlia dei proprietari dell’albergo e promessa allo spregiudicato direttore della struttura Diego (Pedro Alonso).

Gli episodi 3 e 4 di Grand Hotel – Intrighi e Passioni continuano a tessere la trama dell’amore contrastato tra questi due giovani di classi sociali diverse, intrecciandola con tutti i misteri e i segreti che si nascondono tra le mura del Grand Hotel.

Ecco la trama del primo episodio di Grand Hotel – Intrighi e Passioni in onda il 16 giugno alle 21.20 su Canale5, dal titolo Il Coltello d’Oro.

Julio è più vicino che mai a scoprire chi ha ucciso sua sorella e il principale sospettato non è altri che Diego, il fidanzato di Alicia. Continuano intanto le indagini del detective Ayala. Una cameriera trova l’arma del delitto, un coltello d’oro, sotto il letto di Don Javier. Angela, che viene a scoprirlo, riferisce tutto a Donna Teresa. Nel frattempo arriva Donna Elisa, Marchesa di Vergara nonché Madre di Alfredo. La Marchesa non nutre simpatia per la nuora Sofia e metterà in pericolo il suo segreto.

Il secondo episodio di Grand Hotel – Intrighi e Passioni del 16 giugno si intitola La Casa Abbandonata e punta il focus sugli interessi dell’antagonista Diego.

La puntata si apre con l’uccisione di Pascual da parte di Diego. Quest’ultimo continua a dirigere l’hotel con fini più o meno leciti, e nel frattempo chiede la mano ad Alicia. Intanto la rivalità di Alfredo e Diego, la gravidanza di Belén e gli affari di Javier tengono l’hotel in bilico.

La programmazione di Grand Hotel – Intrighi e Passioni continuerà mercoledì 23 giugno in prima serata, con gli episodi 5 e 6 in cui la vera identità di Julio, che si è finto cameriere per scoprire la sorte di sua sorella, sarà rivelata e il protagonista finirà per diventare un fuggitivo. Ecco le trame.

Dopo aver rivelato la vera identità di Julio, Ayala gli chiede sorprendentemente di collaborare. Quando si rendono conto di avere a che fare con un serial killer, si alleano con Alicia per cercare di prevenire il prossimo omicidio.