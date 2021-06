Cruel Summer 2 ci sarà. La Freeform ha rinnovato la serie tv per una seconda stagione dopo il buon responso da parte del pubblico.

Il thriller psicologico, che vede Jessica Biel tra i produttori esecutivi, arriverà in Italia ad agosto sulla piattaforma Amazon Prime Video.

“Rinnovare Cruel Summer per una stagione 2 è stata una decisione facile”, ha dichiarato il presidente di Freeform Tara Duncan in una nota. “È il più grande debutto della serie nella storia di Freeform e la risposta del pubblico è stata straordinariamente positiva. [I produttori esecutivi] Jessica [Biel], Michelle [Purple] e [showrunner] Tia [Napolitano] hanno fatto un lavoro fenomenale raccontando una storia avvincente che ha attinto allo spirito del tempo culturale. Non vedo l’ora di vedere dove ci porteranno con la prossima stagione”.

Napolitano ha aggiunto: “Collaborare con la Iron Ocean, la nostra troupe, il cast carismatico e i nostri partner di Freeform ed eOne è stata la migliore prima esperienza di showrunning che potessi chiedere. Sono oltremodo grato ed eccitato dalla straordinaria risposta dei fan al nostro spettacolo! Continuare a raccontare la magia per Cruel Summer 2 è un sogno che diventa realtà.”

La serie è interpretata da Olivia Holt (Cloak & Dagger) nei panni della popolare ragazza Kate Wallis e Chiara Aurelia (Tell Me Your Secrets) nei panni della goffa Jeanette Turner. Nel corso di tre diverse linee temporali – 1993, 1994 e 1995 – gli spettatori hanno seguito la storia mentre Kate scompariva, quindi è stata successivamente salvata e ha accusato Jeanette di non averla aiutata quando ha visto che Kate era tenuta prigioniera. Il cast comprende anche Michael Landes (Lois & Clark), Froy Gutierrez (Teen Wolf), Harley Quinn Smith (Supergirl), Allius Barnes (PEN15), Blake Lee (Parks and Recreation), Brooklyn Sudano (Taken) e Sarah Drew (Grey’s Anatomy).

Il finale della prima stagione, nonché decimo episodio, è stato trasmesso su Freeform il 15 giugno.